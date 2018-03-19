Стало відомо, які нові персонажі можуть з'явитися в останньому сезоні "Гри престолів"

Творці серіалу шукають двох нових героїв

Творці "Гри престолів" додадуть нових персонажів у фінальному сезоні шоу. Вони оголосили набір нових акторів на дві ролі. Про це повідомляє сайт Watchers on the Wall.

Відомо, що автори шукають актрису 25-30 років, яка змогла б зіграти молоду матір. Цей персонаж переживає не найкращі часи і є дуже бідним. Особливим критерієм відбору виконавця цієї ролі є вміння імпровізації під час зйомок.

Також фахівці з касту оголосили кастинг для дівчаток-близнюків, які повинні будуть знятися тільки в одній серії. Джерело стверджує, що дівчатка зіграють одного персонажа, а творці шукають близнюків, оскільки дітям в США заборонено довгий час перебувати на знімальному майданчику.

Нагадаємо, що наречена Кіта Харінгтона розповіла, чому вигнала актора з дому.