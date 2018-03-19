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Стало відомо, які нові персонажі можуть з'явитися в останньому сезоні "Гри престолів"

STYLERСеріали        19.03.2018 - 22:55
"Гра престолів" (Фото: HBO)
"Гра престолів" (Фото: HBO)

Творці серіалу шукають двох нових героїв

Творці "Гри престолів" додадуть нових персонажів у фінальному сезоні шоу. Вони оголосили набір нових акторів на дві ролі. Про це повідомляє сайт Watchers on the Wall.

Відомо, що автори шукають актрису 25-30 років, яка змогла б зіграти молоду матір. Цей персонаж переживає не найкращі часи і є дуже бідним. Особливим критерієм відбору виконавця цієї ролі є вміння імпровізації під час зйомок.

Також фахівці з касту оголосили кастинг для дівчаток-близнюків, які повинні будуть знятися тільки в одній серії. Джерело стверджує, що дівчатка зіграють одного персонажа, а творці шукають близнюків, оскільки дітям в США заборонено довгий час перебувати на знімальному майданчику.

Нагадаємо, що наречена Кіта Харінгтона розповіла, чому вигнала актора з дому.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Игра престолов, сериалы
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