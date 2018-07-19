Воплотит психотерапевта: легендарный киношник сыграет роль в сериале канала "Украина"

Презентация сериала "Кто ты?" на ОМКФ (фото: пресс-служба канала "Украина")

Уже вскоре украинцы увидят новый 16-серийный сериал "Кто ты?"

В рамках 9-го Одесского международного кинофестиваля состоялся показ первых двух серий психологического детектива "Кто ты?". Новый сериал телеканала "Украина" вызвал огромный интерес среди зрителей.

По словам главного продюсера департамента кино-сериального производства телеканала "Украина" Натальи Стрибук, представление сериальных новинок канала на ОМКФ уже стало хорошей традицией.

"Третий год подряд мы презентуем на ОМКФ в рамках специальной секции "Серіали!" наши детективные истории. В этот раз - психологический детектив "Кто ты?", созданный нашим постоянным партнером - "Украинской продакшн студией". Сценарий сериала - это дебютная работа автора Натальи Орлянской, которая всю жизнь работала журналистом. Для нас это потрясающие открытие, действительно талантливая работа, и мы намерены продолжать открывать новые имена украинских авторов", - прокомментировала Наталья Стрибук.

Презентация сериала "Кто ты?" на ОМКФ (фото: пресс-служба канала "Украина")

Режиссер 16-серийного фильма "Кто ты?" - Анатолий Матешко. На презентации он отметил, что сериалы завоевывают любовь зрителей разных стран за счет сильной драматургии.

"Это мировая тенденция - драматургия сериалов намного сильнее, чем кино, а их аудитория в разы превышает аудиторию кинофильмов", - сказал Матешко.

Также режиссер добавил, что благодаря сериалу "Кто ты?" зрители познакомятся с молодыми талантливыми актерами.

Анатолий Матешко на ОМКФ (фото: пресс-служба канала "Украина")

"В наших вертикальных сюжетах зрители увидят очень много интересных персонажей. Их воплощают молодые актеры, которые еще не заявили о себе, но имеют огромный потенциал. Для меня, как для режиссера, это большая радость и надежда", - добавил он.

К слову, и сам Матешко появится на экране в интересной роли - в одной из серий он воплотит психотерапевта.

"Это не первая история, которую мы снимаем вместе с талантливейшим режиссером Анатолием Матешко. Должна отметить, что съемки всегда проходят интересно и спокойно, мы очень ценим это сотрудничество. Кроме того, мы невероятно горды тем, что нам удалось собрать замечательный актерский состав. Уверена, зрители оценят наш многосерийный фильм, премьера которого состоится уже в новом сезоне на телеканале "Украина", - отметила генеральный продюсер "Украинской продакшн студии" Ирина Заря.

Презентация сериала "Кто ты?" на ОМКФ (фото: пресс-служба канала "Украина")

В центре истории сериала "Кто ты?" - психотерапевт Инга Штефан. После ряда загадочных смертей нескольких пациентов и исчезновения жениха она начинает сотрудничество с отделом расследования особо тяжких преступлений. Начальник отдела - майор Олег Мищенко - "следователь от Бога" с прекрасной интуицией. Вместе с Ингой они проходят путь от антипатии и конфликтов к партнерству, дружбе, симпатии и любви.

Работа над очередным запутанным делом заставляет героиню по-новому взглянуть на психологию преступника. Инга пытается поставить себя на место убийцы и найти ответы на вопросы: "Кто ты? Что тобой движет?". Параллельно с правоохранителями она ведет собственное расследование, чтобы узнать, кто виноват в смерти ее пациентов и жениха.

Главные роли в сериале исполнили Екатерина Кузнецова, Антон Батырев, Олег Примогенов, Игорь Пазыч, Ярослав Гуревич, Мирослав Павличенко, Анастасия Матешко, Ренат Сеттаров и другие.

Напомним, что в интервью Styler Анатолий Матешко рассказал о том, чего действительно не хватает украинскому кино.

Видео: РБК-Украина