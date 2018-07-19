Втілить психотерапевта: легендарний кіношник зіграє роль в серіалі каналу "Україна"

Презентація серіалу "Хто ти?" на ОМКФ (фото: прес-служба каналу "Україна")

Вже незабаром українці побачать новий 16-серійний серіал "Хто ти?"

В рамках 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбувся показ перших двох серій психологічного детективу "Хто ти?". Новий серіал телеканалу "Україна" викликав величезний інтерес серед глядачів.

За словами головного продюсера департаменту кіно-серіального виробництва телеканалу "Україна" Наталії Стрибук, подання серіальних новинок каналу на ОМКФ вже стало доброю традицією.

"Третій рік поспіль ми презентуємо на ОМКФ в рамках спеціальної секції "Серіали!" наші детективні історії. Цього разу – психологічний детектив "Хто ти?", створений нашим постійним партнером – "Українською продакшн студією". Сценарій серіалу – це дебютна робота автора Наталії Орлянської, яка все життя працювала журналістом. Для нас це неймовірне відкриття, дійсно талановита робота, і ми маємо намір продовжувати відкривати нові імена українських авторів", - прокоментувала Наталія Стрибук.

Презентація серіалу "Хто ти?" на ОМКФ (фото: прес-служба каналу "Україна")

Режисер 16-серійного фільму "Хто ти?" - Анатолій Матешко. На презентації він зазначив, що серіали завойовують любов глядачів різних країн за рахунок сильної драматургії.

"Це світова тенденція - драматургія серіалів набагато сильніше, ніж кіно, а їх аудиторія в рази перевищує аудиторію кінофільмів", - сказав Матешко.

Також режисер додав, що завдяки серіалу "Хто ти?" глядачі познайомляться з молодими талановитими акторами.

Анатолій Матешко на ОМКФ (фото: прес-служба каналу "Україна")

"У наших вертикальних сюжетах глядачі побачать дуже багато цікавих персонажів. Їх втілюють молоді актори, які ще не заявили про себе, але мають величезний потенціал. Для мене, як для режисера, це велика радість і надія", - додав він.

До речі, і сам Матешко з'явиться на екрані в цікавій ролі - в одній із серій він втілить психотерапевта.

"Це не перша історія, яку ми знімаємо разом з талановитим режисером Анатолієм Матешком. Зйомки завжди проходять цікаво і спокійно, ми надзвичайно цінуємо цю співпрацю. Крім того, ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося зібрати чудовий акторський склад. Впевнена, глядачі оцінять наш багатосерійний фільм, прем'єра якого відбудеться вже в новому сезоні на телеканалі "Україна", - зазначила генеральний продюсер "Української продакшн студії" Ірина Заря.

Презентація серіалу "Хто ти?" на ОМКФ (фото: прес-служба каналу "Україна")

В центрі історії серіалу "Хто ти?" – психотерапевт Інга Штефан. Після низки загадкових смертей декількох пацієнтів і зникнення нареченого вона починає співпрацю з відділом розслідування особливо тяжких злочинів. Начальник відділу – майор Олег Міщенко – "слідчий від Бога" з прекрасною інтуїцією. Разом з Інгою вони проходять шлях від антипатії і конфліктів до партнерства, дружби, симпатії і кохання.

Робота над черговою заплутаною справою змушує героїню по-новому глянути на психологію злочинця. Інга намагається поставити себе на місце вбивці і знайти відповіді на питання: "Хто ти? Що тобою рухає?". Паралельно з правоохоронцями вона веде власне розслідування, щоб дізнатися, хто винен у смерті її пацієнтів і нареченого.

Головні ролі в серіалі виконали Катерина Кузнєцова, Антон Батирєв, Олег Примогенов, Ігор Пазич, Ярослав Гуревич, Мирослав Павліченко, Анастасія Матешко, Ренат Сеттаров та інші.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Styler Анатолій Матешко розповів про те, чого дійсно не вистачає українському кіно.

Відео: РБК-Україна