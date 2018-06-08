Запрет сериала "Сваты" в Украине: в рассмотрении дела появились новые детали

7 июня состоялось очередное судебное заседание по резонансному делу о запрете сериала "Сваты"

В Окружном административном суде Киева состоялось второе заседание по делу о запрете сериала "Сваты" в Украине из-за "незаконного въезда в аннексированный Крым актера Федора Добронравова". Об этом сообщает пресс-служба 1+1.

Суд в очередной раз отложил рассмотрение дела по иску Телерадиокомпании "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал" против Министерства культуры Украины, Государственного агентства Украины по вопросам кино и СБУ о запрете телесериала "Сваты".

Напомним, истцы просят признать противоправным решение о запрете сериала, и апеллируют, в частности, к статье 61 Конституции Украины. Согласно ей, "юридическая ответственность несет индивидуальный характер", то есть каждый лично отвечает за свои действия. Однако в процессе предварительного производства установить доказательства вины Федора Добронравова не удалось.

Как отмечает пресс-служба канала, оказалось, что документы, предоставленные СБУ к делу по ходатайству ООО "Киноквартал", содержат гриф "совершенно секретно".

Кадр из сериала "Сваты"

Стало известно, что для ознакомления с ними участники дела должны получить специальный допуск, который оформляется СБУ.

Однако, чтобы получить разрешение СБУ на ознакомление с вескими доказательствами по делу, содержащимися в "секретной" справке, необходимо пройти непростой путь: стороны должны подать ходатайство о том, кому именно из представителей сторон необходим допуск, указав их фамилии. Затем эти ходатайства должен удовлетворить суд. После чего лица, которые хотят ознакомиться с доказательствами, должны собрать другие документы и подать их в СБУ. И только тогда СБУ будет принимать решение о предоставлении доступа.

"Такая усложненная схема наводит на размышления о том, действительно ли "тайная" справка содержит неопровержимые доказательства, позволяющие запретить въезд Федору Добронравову на территорию Украины", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По их мнению, кажется странным, что внеся актера культового сериала в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности государства, ни участникам судебного процесса, ни зрителям не объявляют официальные основания такого решения.

Фото: сериал "Сваты" (kvartal95.com)

Новое судебное заседание состоится 21 июня.

Напомним, в Киеве прошел суд по делу "Сватов". Оказывается, внутреннее решение СБУ о запрете въезда в Украину Федору Добронравову является документом с грифом "Совершенно секретно".

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