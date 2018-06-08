Заборона серіалу "Свати" в Україні: в розгляді справи з'явилися нові деталі

7 червня відбулося чергове судове засідання у резонансній справі про заборону серіалу "Свати"

В Окружному адміністративному суді Києва відбулося друге засідання у справі про заборону серіалу "Свати" в Україні через "незаконний в'їзд до анексованого Криму актора Федора Добронравова". Про це повідомляє прес-служба 1+1.

Суд в черговий раз відклав розгляд справи за позовом Телерадіокомпанії "Студія 1+1" і ТОВ "Кіноквартал" проти Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно та СБУ про заборону телесеріалу "Свати".

Нагадаємо, позивачі просять визнати протиправним рішення про заборону серіалу, і апелюють, зокрема, до статті 61 Конституції України. Згідно з нею, "юридична відповідальність несе індивідуальний характер, тобто кожен особисто відповідає за свої дії. Однак у процесі попереднього виробництва встановити докази провини Федора Добронравова не вдалося.

Як зазначає прес-служба каналу, виявилося, що документи, надані СБУ до справи за клопотанням ТОВ "Кіноквартал", містять гриф "цілком таємно".

Кадр із серіалу "Свати"

Стало відомо, що для ознайомлення з ними учасники справи мають отримати спеціальний допуск, що оформлюється СБУ.

Проте, щоб отримати дозвіл СБУ на ознайомлення із вагомими доказами у справі, що містяться у "таємній" довідці, необхідно пройти непростий шлях: сторони повинні подати клопотання про те, кому саме із представників сторін необхідний допуск, зазначивши їхні прізвища. Потім ці клопотання має задовольнити суд. Після чого особи, які хочуть ознайомитись із доказами, повинні зібрати інші документи та подати їх до СБУ. І лише тоді СБУ буде приймати рішення про надання доступу.

"Така ускладнена схема наводить на роздуми про те, чи дійсно "таємна" довідка містить беззаперечні докази, які дозволяють заборонити в’їзд Федору Добронравову на територію України", - наголошується в повідомленні прес-служби.

На їхню думку, здається дивним, що вносячи актора культового серіалу до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці держави, ані учасникам судового процесу, ані глядачам не оголошують офіційні підстави такого рішення.

Фото: серіал "Свати" (kvartal95.com)

Нове судове засідання відбудеться 21 червня.

Нагадаємо, в Києві пройшов суд по справі "Сватів". Виявляється, внутрішнє рішення СБУ про заборону в'їзду в Україну Федору Добронравову є документом з грифом "Цілком таємно".

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