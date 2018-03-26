Звезда "Игры престолов" рассказал, как изменится внешность Джейме Ланнистера в новом сезоне сериала

Николай Костер-Вальдау отрастил бороду

Актер Николай Костер-Валдау, известный ролью Джейме Ланнистера в "Игре престолов", признался, что его персонаж немного изменит внешность в восьмом сезоне сериала. Он отметил, что у Джейме появится борода. Об этом сообщает ShortList.

"Я снимаюсь в последнем сезоне "Престолов". Честно говоря, я не жутко волосатый, но у меня длинная и густая борода. Зовите меня Hairy Styles [аналогия с именем музыканта Гарри Стайлза]",— рассказал Костер-Валдау.

Актер также заявил, что в предыдущих сезонах он появлялся со своими собственными длинными волосами и не пользовался париками. "Это был не парик, это были мои волосы! Но, могу сказать, что в шоу много париков", - добавил Николай.

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