Зірка "Гри престолів" розповів, як зміниться зовнішність Джейме Ланністера в новому сезоні серіалу

Ніколай Костер-Вальдау відростив бороду

Актор Ніколай Костер-Валдау, відомий роллю Джейме Ланністера в "Грі престолів", зізнався, що його персонаж трохи змінить зовнішність у восьмому сезоні серіалу. Він зазначив, що у Джеймі з'явиться борода. Про це повідомляє ShortList.

"Я знімаюся в останньому сезоні "Престолів". Чесно кажучи, я не страшно волосатий, але у мене довга і густа борода. Називайте мене Hairy Styles [аналогія з ім'ям музиканта Гаррі Стайлз]", - розповів Костер-Валдау.

Актор також заявив, що в попередніх сезонах він з'являвся зі своїм власним довгим волоссям і не користувався перуками. "Це була не перука, це було моє волосся! Але, можу сказати, що в шоу багато перук", - додав Ніколай.

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