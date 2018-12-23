"10 боев - 10 побед!": в сети восторгаются уверенной победой Беринчика

Фото: (instagram.com/k2promotionsukraine)

Беринчик стал обладателем титула интернационального чемпиона по версии WBO

Денис Беринчик (10-0, 7 КО) завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе, одержав победу над филиппинцем Росеки Кристобалем в седьмом раунде. В сети восторгаются победоносным боем украинца.

Пресс-служба WBO также порадовалась за нового обладателя титула. Публикация размещена в сети Instagram.

"Украина заняла титул WBO International в легком весе: Денис Беринчик (10-0, 7 нокаутов) победил Росеки Кристобаля (15-3, 11 нокаутов) техническим нокаутом в 7-м раунде в Ледовом дворце "Терминал" в городе Бровары", — пишет пресс-служба WBO.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/worldboxingorg

Известный украинский рэп-исполнитель Ярмак в своем Instagram также поздравил боксера с ошеломительной победой.

"Беринчик, поздравляю тебя, брат!!! Очень жду, когда ты начнешь собирать все пояса следом за Усиком, Ломаченко и Гвоздиком!!! 10 боев - 10 побед!!!" — пишет он.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/yarmak_music

Фото: (instagram.com/yarmak_music)

Под публикацией исполнителя поклонники присоединились к поздравлениям.

"Топ, на фото гордость Украины", "Уверенно", "Филиппинцу досталось", "Был, Дэн победил", "Какой молодчина Ден во всем!!!!", "Красивий бой", "Деня красавчик", "Он по-моему с Ломаченко в одном весе. Либо весовую категорию надо менять, либо не видать поясов", – пишут поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/yarmak_music

Кадрами после победы поделился и сам Беринчик, правда он пока не делал публикаций, только поделился Instagram-историями.

Фото: (instagram.com/berinchyk)

Яркими кадрами с награждения Дениса Беринчика опубликовала промоутерская компания боксера K2 Promotions Ukraine.

"Денис Беринчик остановил Росеки Кристобаля техничным нокаутом в седьмом раунде и получил титул International WBO", — пишут в пресс-службе компании.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/k2promotionsukraine

Фото: (instagram.com/k2promotionsukraine)

Видео: (instagram.com/k2promotionsukraine)

Напомним, что Беринчик провел открытую тренировку перед боем за пояс WBO International.

Ранее мы писали, что Украинский боксер Беринчик сразится за титул WBO International.

Видео: РБК-Украина