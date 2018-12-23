"10 боев - 10 побед!": в сети восторгаются уверенной победой Беринчика

Беринчик стал обладателем титула интернационального чемпиона по версии WBO
Денис Беринчик (10-0, 7 КО) завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе, одержав победу над филиппинцем Росеки Кристобалем в седьмом раунде. В сети восторгаются победоносным боем украинца.
Пресс-служба WBO также порадовалась за нового обладателя титула. Публикация размещена в сети Instagram.
"Украина заняла титул WBO International в легком весе: Денис Беринчик (10-0, 7 нокаутов) победил Росеки Кристобаля (15-3, 11 нокаутов) техническим нокаутом в 7-м раунде в Ледовом дворце "Терминал" в городе Бровары", — пишет пресс-служба WBO.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/worldboxingorg
Известный украинский рэп-исполнитель Ярмак в своем Instagram также поздравил боксера с ошеломительной победой.
"Беринчик, поздравляю тебя, брат!!! Очень жду, когда ты начнешь собирать все пояса следом за Усиком, Ломаченко и Гвоздиком!!! 10 боев - 10 побед!!!" — пишет он.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/yarmak_music
Фото: (instagram.com/yarmak_music)
Под публикацией исполнителя поклонники присоединились к поздравлениям.
"Топ, на фото гордость Украины", "Уверенно", "Филиппинцу досталось", "Был, Дэн победил", "Какой молодчина Ден во всем!!!!", "Красивий бой", "Деня красавчик", "Он по-моему с Ломаченко в одном весе. Либо весовую категорию надо менять, либо не видать поясов", – пишут поклонники.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/yarmak_music
Кадрами после победы поделился и сам Беринчик, правда он пока не делал публикаций, только поделился Instagram-историями.
Фото: (instagram.com/berinchyk)
Яркими кадрами с награждения Дениса Беринчика опубликовала промоутерская компания боксера K2 Promotions Ukraine.
"Денис Беринчик остановил Росеки Кристобаля техничным нокаутом в седьмом раунде и получил титул International WBO", — пишут в пресс-службе компании.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/k2promotionsukraine
Фото: (instagram.com/k2promotionsukraine)
Видео: (instagram.com/k2promotionsukraine)
Напомним, что Беринчик провел открытую тренировку перед боем за пояс WBO International.
Ранее мы писали, что Украинский боксер Беринчик сразится за титул WBO International.
Видео: РБК-Украина