"10 боїв - 10 перемог!": у мережі захоплюються впевненою перемогою Берінчика

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Берінчик став володарем титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO

Денис Берінчик (10-0, 7 КО) завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі, здобувши перемогу над філіппінцем Росекі Крістобалем в сьомому раунді. У мережі захоплюються переможним боєм українця.

Прес-служба WBO також пораділа за нового володаря титулу. Публікація розміщена в мережі Instagram.

"Україна посіла титул WBO International в легкій вазі: Денис Берінчик (10-0, 7 нокаутів) переміг Росекі Крістобаля (15-3, 11 нокаутів) технічним нокаутом у 7-му раунді в Льодовому палаці "Термінал" у місті Бровари", — пише прес-служба WBO.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/worldboxingorg

Відомий український реп-виконавець Ярмак у своєму Instagram також привітав боксера з приголомшливою перемогою.

"Берінчик, вітаю тебе, брате!!! Дуже чекаю, коли ти почнеш збирати всі пояси слідом за Усиком, Ломаченко і Гвоздиком!!! 10 боїв - 10 перемог!!!" — пише він.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/yarmak_music

Фото: (instagram.com/yarmak_music)

Під публікацією виконавця шанувальники приєдналися до привітань.

"Топ, на фото гордість України", "Впевнено", "Філіппінцю дісталося", "Був, Ден переміг", "Який молодчина Ден у всьому!!!!", "Красивий бій", "Деня красунчик", "Він по-моєму з Ломаченко в одній вазі. Або вагову категорію треба міняти, або не бачити поясів", – пишуть шанувальники.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/yarmak_music

Кадрами після перемоги поділився і сам Берінчик, правда він поки не робив публікацій, тільки поділився Instagram-історіями.

Фото: (instagram.com/berinchyk)

Яскравими кадрами з нагородження Дениса Берінчика опублікувала промоутерська компанія боксера K2 Promotions Ukraine.

"Денис Берінчик зупинив Росекі Крістобаля технічним нокаутом в сьомому раунді і отримав титул WBO International", — пишуть у прес-службі компанії.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/k2promotionsukraine

Фото: (instagram.com/k2promotionsukraine)

Відео: (instagram.com/k2promotionsukraine)

Нагадаємо, що Берінчик провів відкрите тренування перед боєм за пояс WBO International.

Раніше ми писали, що Український боксер Берінчик битиметься за титул WBO International.

Відео: РБК-Україна