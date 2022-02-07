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"Ловец снов": что известно про новый украинский сериал с Горбуновым

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Понедельник 07 февраля 2022 17:32
"Ловец снов": что известно про новый украинский сериал с Горбуновым Главную роль в сериале "Ловец снов" сыграет Алексей Горбунов (фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official)
Автор: Styler

В Киеве начались съемки нового сериала "Ловец снов" с народным артистом Украины Алексеем Горбуновым в главной роли.

О чем этот сериал и первые фото со съемочной площадки - в материале Styler ниже.

Как говорят авторы сериала, который покажет канал "Украина", "Ловец снов" - самый интересный вызов в этом году.

"Мы нашли и объединили несколько ключевых факторов успеха - прозрачную идею; территорию, интересную нашим зрителям; яркого главного героя в исполнении актера высшего класса. Добавили профессионализм всей группы: авторов, режиссеров, продюсеров. Еще добавим десятки съемочных дней, ночей без сна, и подарим зрителям очень интересную историю", - говорят авторы проекта.

Добавим, что режиссерами-постановщиками сериала выступили Алексей Даруга и Сергей Сотниченко.

О чем сериал

Когда навязчивые сны становятся причиной переживаний и усложняют жизнь, герои нового сериала обращаются за помощью к Назару Лютому (его и играет Алексей Горбунов).

Ловец снов, как его называют, находит ответы в подсознании пациентов, помогает прочесть сон и решить реальные проблемы.

Но Ловец снов не дает простых рецептов. Многих героев сериала он заставит выйти из зоны комфорта.

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Первые кадры со съемок (фото: канал "Украина")

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