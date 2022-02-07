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"Ловець снів": що відомо про новий український серіал з Горбуновим

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Понеділок 07 лютого 2022 17:32
"Ловець снів": що відомо про новий український серіал з Горбуновим Головну роль в серіалі "Ловець снів" зіграє Олексій Горбунов (фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official)
Автор: Styler

У Києві почалися зйомки нового серіалу "Ловець снів" з народним артистом України Олексієм Горбуновим у головній ролі.

Про що цей серіал і перші фото зі знімального майданчика - у матеріалі Styler нижче.

Як кажуть автори серіалу, який покаже канал "Україна", "Ловець снів" - найцікавіший виклик цього року.

"Ми знайшли і об'єднали кілька ключових факторів успіху-прозору ідею; територію, цікаву нашим глядачам; яскравого головного героя у виконанні актора вищого класу. Додали професіоналізм всієї групи: авторів, режисерів, продюсерів. Ще додамо десятки знімальних днів, ночей без сну, і подаруємо глядачам дуже цікаву історію", - кажуть автори проекту.

Додамо, що режисерами-постановниками серіалу виступили Олексій Даруга і Сергій Сотниченко.

Про що серіал

Коли нав'язливі сни стають причиною переживань і ускладнюють життя, герої нового серіалу звертаються за допомогою до Назара Лютого (його й грає Олексій Горбунов).

Ловець снів, як його називають, знаходить відповіді в підсвідомості пацієнтів, допомагає прочитати сон і вирішити реальні проблеми.

Але Ловець снів не дає простих рецептів. Багатьох героїв серіалу він змусить вийти із зони комфорту.

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Перші кадри зі зйомок (фото: канал "Україна")

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