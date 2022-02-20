"Ты меня никогда не забудешь": когда и где смотреть новый украинский сериал

21 февраля в 21:00 на канале "Украина" состоится премьера 16-серийной картины "Ты меня никогда не забудешь" режиссера Андрея Новоселова.

Почему стоит смотреть это кино и кто играет главные роли в сериале - читайте в нашем материале далее.

О чем сериал "Ты меня никогда не забудешь"

Зрителей ждет история о современной Жанне д'Арк, на долю которой выпало немало испытаний.

Жанна и Марк знакомы с детства. Отец Жанны, заслуженный учитель в 90-е годы, помог 14-летнему сироте Марку стать на истинный путь. Ларионов спас его от колонии, взял на поруки, и с тех пор парень часто бывал в их доме.

Спустя годы между Марком и Ларионовым происходит раздор. В семье девушки случается трагедия, и дороги молодых людей расходятся. Однако через время в жизни Марка и Жанны многое меняется.

Но их путь друг к другу слишком долгий и извилистый.

"Мне понравилась парадоксальность сценария. Он необычен и в нем иногда страсти выходят на шекспировский уровень. Мне захотелось сделать очень трогательную историю и, выбирая актеров, мы учитывали этот момент. Я надеюсь, что картина получилась проницательной и самое главное - живой", - говорит режиссер картины.

Актриса Анна Клинская рассказала, что ее героиню назвали в честь Жанны д'Арк, потому что девушке придется очень многое преодолеть.

"Когда я прочитала сценарий, подумала: "Я хотела бы, чтобы эта история помогла людям понять - бывают разные жизненные обстоятельства, но надо быть сильными и жить дальше". Из любой сложной ситуации всегда можно найти выход", - поделилась Анна.

Добавим, что в картине также сыграли Вахтанг Беридзе, Кирилл Дыцевич, Алла Подчуфарова, Александр Мохов, Ирина Мохова, Людмила Нильская, Роман Полянский, Анжей Новоселов, Анна Расстальная и другие.

Роман Полянский (фото: канал "Украина")