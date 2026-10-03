Брітні Спірс замість Ріанни: кому спочатку пропонували "Umbrella" та інші світові хіти

Ріанна - "Umbrella"

Автори "Umbrella" спочатку бачили її виконавицею Брітні Спірс. Трікі Стюарт уже працював зі співачкою над "Me Against the Music", тож звернення до її команди було цілком логічним.

Однак лейбл Jive відхилив композицію. Після цього автори почали шукати інший варіант. Зрештою композицію записала Ріанна. У 2007 році "Umbrella" вийшла за участю Jay-Z і стала одним із головних хітів її кар’єри.

Сама Брітні теж отримувала пісні, які не підійшли іншим. Так сталося навіть із її дебютним синглом.

Брітні Спірс - "…Baby One More Time"

Перш ніж "…Baby One More Time" записала Спірс, композицію Макса Мартіна запропонували TLC. Тріо відмовилося.

Ті-Боз пояснювала, що їй подобалася пісня, але вона не могла уявити її в репертуарі гурту. Найбільше питань викликав рядок "Hit me baby one more time", співачка не хотіла виконувати його від свого імені. Тому для TLC композиція залишилася відхиленим демо, а для Спірс стала дебютним синглом, який визначив початок кар’єри.

За кілька років у репертуарі Брітні з’явилася ще одна пісня, яку перед нею прослухала й відхилила інша попзірка.

Брітні Спірс - "Toxic"

Кайлі Міноуг почула фрагмент "Toxic" в офісі звукозаписної компанії та вирішила не брати пісню. Згодом вона згадувала, що сумніви викликала навіть назва. Співачка не була впевнена, чи хоче композицію під назвою "Токсичний".

Кайлі розповідала, що знала про зацікавленість Брітні. Коли "Toxic" стала успішною, вона не злилася, а порівнювала цю історію з рибою, яка зірвалася з гачка. Для Брітні пісня стала ще й першою перемогою на "Греммі". У 2005 році "Toxic" отримала нагороду за найкращий танцювальний запис.

Кайлі зупинилася на прослуховуванні. А Сі-Ло Грін дійшов до студійного запису і все одно не випустив майбутній хіт.

Фаррелл Вільямс - "Happy"

Перш ніж "Happy" стала хітом самого Фаррелла, свою версію записав Сі-Ло Грін. Вільямс передав йому композицію, але команда співака вирішила, що вона не підходить, і відклала запис.

Фаррелл не вважав своє виконання кращим. За його оцінкою, Сі-Ло виконав пісню сильніше. Слухачі ж вже почули "Happy" у виконанні Вільямса.

Декілька років тому Фаррелл також розповідав й про іншу пісню, яка змінила виконавця. Її він створював із думкою про Майкла Джексона.

Джастін Тімберлейк - "Rock Your Body"

"Rock Your Body" написали й спродюсували Фаррелл Вільямс і Чад Г’юго (дует The Neptunes). Зрештою трек увійшов до першого сольного альбому Джастіна Тімберлейка.

Композицію спочатку готували для Майкла Джексона, але тоді передати її співакові не вдалося. Згодом Фаррелл зустрічався з Джексоном, але вже після виходу пісень у виконанні Тімберлейка.

У Келлі Кларксон історія з чужим демо мала ще одне продовження: отримавши пісню, вона почала сперечатися з командою про те, як її записати.

Келлі Кларксон - "Since U Been Gone"

"Since U Been Gone" спочатку призначалася для Пінк, а потім її розглядали для Гіларі Дафф. Обидві співачки зрештою не стали її записувати, і композиція дісталася Келлі Кларксон.

Але й тоді остаточне звучання ще не було визначене. Келлі згадувала, що люди навколо мали чіткі уявлення про те, яким повинен бути запис. Їй довелося наполягати на великій кількості гітар і стрибку вокалу на октаву в приспіві.

За десять років після цього Кларксон називала "Since U Been Gone" однією з улюблених пісень для концертів. Шанувальники підходили до неї зі своїми спогадами про цей трек, а вона, попри складний запис, досі отримує задоволення від його виконання.