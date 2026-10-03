Бритни Спирс вместо Рианны: кому изначально предлагали "Umbrella" и другие мировые хиты

Рианна - "Umbrella"

Авторы "Umbrella" сначала видели ее исполнительницей Бритни Спирс. Трики Стюарт уже работал с певицей над "Me Against the Music", поэтому обращение к ее команде было вполне логичным.

Однако лейбл Jive отверг композицию. После этого авторы стали искать другой вариант. В конце концов композицию записала Рианна. В 2007 году "Umbrella" вышла с участием Jay-Z и стала одним из главных хитов ее карьеры.

Сама Бритни тоже получала песни, которые не подошли другим. Так произошло даже с ее дебютным синглом.

Бритни Спирс - "…Baby One More Time"

Прежде чем "...Baby One More Time" записала Спирс, композицию Макса Мартина предложили TLC. Трио отказалось.

Ти-Боз объясняла, что ей нравилась песня, но она не могла представить ее в репертуаре группы. Больше всего вопросов вызвала строчка "Hit me baby one more time", певица не хотела исполнять его от своего имени. Поэтому для TLC композиция осталась отклоненным демо, а для Спирс стала дебютным синглом, определившим начало карьеры.

Через несколько лет в репертуаре Бритни появилась еще одна песня, которую перед ней прослушала и отклонила другая поп-звезда.

Бритни Спирс - "Toxic"

Кайли Миноуг услышала фрагмент "Toxic" в офисе звукозаписывающей компании и решила не брать песню. Впоследствии она вспоминала, что сомнения вызывало даже название. Певица не была уверена, хочет ли композицию под названием "Токсичный".

Кайли рассказывала, что знала о заинтересованности Бритни. Когда "Toxic" стала успешной, она не злилась, а сравнивала эту историю с рыбой, которая сорвалась с крючка. Для Бритни песня стала еще и первой победой на "Грэмми". В 2005 году "Toxic" получила награду за лучшую танцевальную запись.

Кайли остановилась на прослушивании. А Си-Ло Грин дошел до студийной записи и все равно не выпустил будущий хит.

Фаррелл Уильямс - "Happy"

Прежде чем "Happy" стала хитом самого Фаррелла, свою версию записал Си-Ло Грин. Уильямс передал ему композицию, но команда певца решила, что она не подходит и отложила запись.

Фаррелл не считал свое исполнение лучшим. По его оценке, Си-Ло исполнил песню посильнее. Слушатели уже услышали "Happy" в исполнении Уильямса.

Несколько лет назад Фаррелл также рассказывал и о другой песне, у которой сменился исполнитель. Ее он создавал с мыслью о Майкле Джексоне.

Джастин Тимберлейк - "Rock Your Body"

"Rock Your Body" написали и спродюсировали Фаррелл Уильямс и Чад Гьюго (дуэт The Neptunes). В конце концов трек вошел в первый сольный альбом Джастина Тимберлейка.

Композицию сначала готовили для Майкла Джексона, но передать ее певцу не удалось. Впоследствии Фаррелл встречался с Джексоном, но уже после выхода песен в исполнении Тимберлейка.

У Келли Кларксон история с чужим демо имела еще одно продолжение: получив песню, она начала спорить с командой о том, как ее записать.

Келли Кларксон - "Since U Been Gone"

"Since U Been Gone" сначала предназначалась для Пинк, а затем ее рассматривали для Хиллари Дафф. Обе певицы в конце концов не стали ее записывать, и композиция досталась Келли Кларксон.

Но и тогда окончательное звучание еще не было определено. Келли вспоминала, что люди вокруг имели четкие представления о том, какой должна быть запись. Ей пришлось настаивать на большом количестве гитар и прыжке вокала на октаву в припевах.

Через десять лет после этого Кларксон называла "Since U Been Gone" одной из любимых песен для концертов. Поклонники подходили к ней со своими воспоминаниями об этом треке, а она, несмотря на сложную запись, до сих пор получает удовольствие от ее исполнения.