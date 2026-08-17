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Тренди 17 серпня 2026, 18:08

Дорогі речі можуть здешевити образ: стилістка назвала головну помилку

Іноді одна деталь на одязі може зіпсувати весь "лук"
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Одяг з великими логотипами брендів на одязі (колаж: Styler)
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Великі написи та монограми на одязі й аксесуарах можуть змінити сприйняття всього образу. Речі з помітним брендингом не завжди виглядають дорожче - іноді вони, навпаки, спрощують образ.

Styler з посиланням на відео в Instagram стилістки Яни Марковської розповідає, які помилки з логотипами можуть візуально здешевити образ і як цього уникнути.

Чому великі логотипи привертають увагу

Великі емблеми на сумках, ременях, футболках чи взутті виконують не лише декоративну функцію. Вони одразу "повідомляють" оточенню, який бренд носить людина.

Саме на цьому й побудована логоманія - любов до речей, де назва або впізнаваний символ бренду є головною деталлю дизайну.

Стилістка звертає увагу на парадокс: людина може заплатити значну суму саме за можливість демонструвати назву бренду, хоча візуально це не завжди робить образ дорожчим.

Чим "тиха розкіш" відрізняється від логоманії

На протилежному боці - естетика quiet luxury, або "тиха розкіш". Тут акцент роблять не на назві бренду, а на якості матеріалів, крої, посадці та поєднанні кольорів.

Кашеміровий светр без помітного логотипу, добре скроєне пальто чи шкіряна сумка з мінімалістичним дизайном можуть виглядати дорожче за річ із великою кількістю брендингу.

Ідея проста: дорогий вигляд не обов'язково потребує напису з назвою бренду.

Чому підробки часто копіюють саме логотипи

Є ще один нюанс - ринок контрафакту. Підробляти найпростіше ті речі, які легко впізнати за характерним логотипом або монограмою.

Саме тому впізнаваний брендинг часто стає головною деталлю фейкових сумок, ременів, футболок та інших аксесуарів.

Що обрати замість великих логотипів

Якщо хочеться, щоб образ виглядав дорожче, стилісти радять звертати увагу на деталі, які не кричать про ціну речі:

  • якісну фактуру тканини;
  • правильну посадку одягу;
  • лаконічний крій;
  • гармонійне поєднання кольорів;
  • мінімалістичні аксесуари;
  • акуратне взуття та сумку.

Особливо важливо, щоб речі добре сиділи по фігурі. Навіть дорогий одяг із помітним логотипом може виглядати невдало, якщо він неправильно підібраний за розміром або не поєднується з рештою образу.

Чи справді логотип робить образ дешевшим

Не обов'язково. Великий логотип сам по собі не є ознакою поганого стилю - це питання контексту, дизайну та кількості брендингу в образі.

Проблема починається тоді, коли логотип стає головною і фактично єдиною перевагою речі.

У такому випадку замість продуманого образу можна отримати демонстрацію бренду. А сучасна мода дедалі частіше доводить протилежне: іноді найдоречніша деталь - та, яку не помічаєш одразу.

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