"Холостяк", "Україна має талант" і улюблені серіали: коли вийдуть головні прем'єри осені

"МастерШеф. Професіонали"

Коли: з 22 серпня, щосуботи о 19:00.

Новий сезон кулінарного проєкту стартує одним із перших. Цього разу професійні кухарі змагатимуться не лише за перемогу, а й демонструватимуть, якою сучасною та сміливою може бути українська кухня.

Зміни відбудуться і в команді проєкту. До суддів Ектора Хіменеса-Браво та Володимира Ярославського приєднається шеф-кухар і ресторатор Алекс Якутов. А Ольга Мартиновська вперше в історії "МастерШеф" стане ведучою.

Учасники працюватимуть із кулінарними трендами та недооціненими українськими продуктами, переосмислюватимуть традиційні страви та опановуватимуть давні техніки - від запікання в сіні та глині до фламбаду. Зокрема, спробують перетворити качану кашу на street food, готуватимуть сучасні cooking boxes та змагатимуться за голоси підписників у конкурсі "Інсташедевр".

Переможець сезону отримає 750 тисяч гривень та навчання в італійській кулінарній академії в Турині.

"Україна має талант"

Коли: з 23 серпня, щонеділі о 19:00.

До 35-річчя Незалежності України на екрани повертається легендарне шоу "Україна має талант".

На сцену вийдуть цивільні та військові, українці, які через війну були змушені залишити свої домівки, а також ті, хто завдяки таланту почав нове життя або вже встиг підкорити світові майданчики.

Серед героїв - дівчина з Вовчанська, чий виступ змусив плакати Артема Пивоварова, ветеран російсько-української війни, який після поранення навчився бачити по-іншому, зірки "Цирку дю Солей" та піаніст, який своїм виконанням змушує переосмислити класичні твори.

Оцінюватимуть учасників Артем Пивоваров, Олена Кравець та Стас Боклан, а ведучим стане Григорій Решетник. А те, що відбуватиметься за лаштунками, покажуть в окремому бекстейдж-шоу "У серці таланту". Його ведучим стане Іван Люлєнов.

"Супермама", 12 сезон

Коли: з 21 вересня, з понеділка по четвер о 18:50.

Культове сімейне реаліті повертається з новими героїнями та історіями про виклики материнства. За звання супермами змагатимуться українки, кожна з яких має власний погляд на виховання дітей.

Вже в один із перших ефірних тижнів героїні із Закарпаття неабияк приголомшать, а декому доведеться відповідати за власні вчинки.

Ведучим нового сезону залишиться Дмитро Карпачов.

"Холостяк", 15 сезон

Коли: скоро.

Новим головним героєм найромантичнішого реаліті країни став В'ячеслав Кравцов - український баскетболіст, колишній гравець NBA, багаторічний капітан національної збірної України, підприємець і батько.

За його плечима - роки професійного спорту, виступи у найсильнішій баскетбольній лізі світу та життя між різними країнами. Тепер перед Кравцовим зовсім інша мета.

Цікаво, що для когось із героїнь знайомство з В'ячеславом стане першою зустріччю з "Холостяком", а для когось - продовженням історії, яка почалася ще до зйомок реаліті.

Ведучим "Холостяка" традиційно буде Григорій Решетник. Наталка Денисенко вестиме ексклюзивний бекстейдж, де покаже життя за лаштунками, емоції дівчат після церемоній троянд та відверті розмови з головним героєм і учасницями.

"Зважені та щасливі", 11 сезон

Коли: скоро.

"Зважені та щасливі" повертаються з новими правилами. На місце в таборі схуднення претендуватимуть 18 учасників, однак після першого випробування до команд потраплять лише 14.

Ще четверо залишаться у сірій зоні та отримають сірі футболки. Щотижня вони матимуть шанс вибороти місце в одній із команд, демонструючи найкращий результат. Водночас хтось з основного складу ризикуватиме опинитися на їхньому місці.

Власне протистояння розпочнеться і між тренерами. Олексій Новіков має намір взяти реванш, а Марина Боржемська не збирається поступатися результатами своєї команди.

Ведучим стане Даніель Салем. На шляху до трансформації учасників також супроводжуватимуть лікарка-дієтологиня вищої категорії Світлана Фус і коуч Дмитро Карпачов.

Які серіали повертаються на СТБ

Осінній сезон не обмежиться реаліті та розважальними шоу. На глядачів чекають продовження одразу кількох серіалів.

"Лікарі-2"

Коли: 31 серпня, з понеділка по четвер о 22:00.

Продовження серіалу розповідатиме про медиків, які щодня борються за життя пацієнтів, працюють із найскладнішими діагнозами та водночас намагаються зберігати оптимізм.

"Сліпа"

Коли: нові серії з 11 вересня, щоп'ятниці.

Незряча провидиця баба Люба знову допомагатиме людям, які звертаються до неї, щоб захистити себе та близьких від негараздів, уникнути обману або врятувати родину.

"К.О.Д.", 6 сезон

Коли: скоро.

Спецпідрозділ "К.О.Д." повернеться до нових викликів, гучних справ та складних розслідувань. У серіалі знову можна буде побачити Тетяну Кравченко, Бориса Георгієвського, Олександра Форманчука, Олексія Суровцева, Олександра Боднара, Ірину Мордусенко та інших акторів.

"Кохання та полум'я-2"

Коли: скоро.

Другий сезон гостросюжетної мелодрами продовжить історію українських рятувальників, які щодня ризикують власним життям заради інших. Також з'являться нові герої у виконанні Антоніни Хижняк, Вікторії Литвиненко, Михайла Дзюби та інших акторів.

До своїх ролей повернуться Катерина Кузнєцова, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов та інші.