"Холостяк", "Україна має талант" и любимые сериалы: когда выйдут главные премьеры осени

"МастерШеф. Професіонали"

Когда: с 22 августа, по субботам в 19:00.

Новый сезон кулинарного проекта стартует одним из первых. В этот раз профессиональные повара будут соревноваться не только за победу, но и демонстрировать, какой современной и смелой может быть украинская кухня.

Изменения произойдут и в команде проекта. К судьям Эктору Хименесу-Браво и Владимиру Ярославскому присоединится шеф-повар и ресторатор Алекс Якутов. А Ольга Мартыновская впервые в истории "МастерШеф" станет ведущей.

Участники будут работать с кулинарными трендами и недооцененными украинскими продуктами, будут переосмысливать традиционные блюда и овладевать древними техниками - от запекания в сене и глине до фламбада. В частности, попытаются превратить качаную кашу в street food, готовить современные cooking boxes и соревноваться за голоса подписчиков в конкурсе "Инсташедевр".

Победитель сезона получит 750 тысяч гривен и обучение в итальянской кулинарной академии в Турине.

"Україна має талант"

Когда: с 23 августа, каждое воскресенье в 19:00.

К 35-летию Независимости Украины на экраны возвращается легендарное шоу "Україна має талант".

На сцену выйдут гражданские и военные, украинцы, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома, а также те, кто благодаря таланту начал новую жизнь или уже успел покорить мировые площадки.

Среди героев - девушка из Волчанска, чье выступление заставило плакать Артема Пивоварова, ветеран русско-украинской войны, который после ранения научился видеть по-другому, звезды "Цирка дю Солей" и пианист, который своим исполнением заставляет переосмыслить классические произведения.

Оценивать участников будут Артем Пивоваров, Елена Кравец и Стас Боклан, а ведущим станет Григорий Решетник. А то, что будет происходить за кулисами, покажут в отдельном бекстейдж-шоу "В сердце таланта". Его ведущим станет Иван Люленов.

"Супермама", 12 сезон

Когда: с 21 сентября, с понедельника по четверг в 18:50.

Культовое семейное реалити возвращается с новыми героинями и историями о вызовах материнства. За звание супермами будут соревноваться украинки, каждая из которых имеет свой взгляд на воспитание детей.

Уже в одну из первых эфирных недель героини из Закарпатья изрядно ошеломят, а некоторым придется отвечать за собственные поступки.

Ведущим нового сезона останется Дмитрий Карпачев.

"Холостяк", 15 сезон

Когда: скоро.

Новым главным героем романтического реалити страны стал Вячеслав Кравцов - украинский баскетболист, бывший игрок NBA, многолетний капитан национальной сборной Украины, предприниматель и отец.

За его плечами - годы профессионального спорта, выступления в сильнейшей баскетбольной лиге мира и жизни между разными странами. Теперь перед Кравцовым совсем другая цель.

Интересно, что для кого-то из героинь знакомство с Вячеславом станет первой встречей с "Холостяком", а для кого-то - продолжением истории, которая началась еще до съемок реалити.

Ведущим "Холостяка" традиционно будет Григорий Решетник. Наталка Денисенко будет вести эксклюзивный бекстейдж, где покажет жизнь за кулисами, эмоции девушек после церемоний роз и откровенные разговоры с главным героем и участниками.

"Зважені та щасливі", 11 сезон

Когда: скоро.

"Зважені та щасливі" возвращаются по новым правилам. На место в лагере похудения будут претендовать 18 участников, однако после первого испытания в команды попадут только 14.

Еще четверо останутся в серой зоне и получат серые футболки. Еженедельно у них будет шанс завоевать место в одной из команд, демонстрируя лучший результат. В то же время кто-то из основного состава будет рисковать оказаться на их месте.

Собственное противостояние начнется и между тренерами. Алексей Новиков намерен взять реванш, а Марина Боржемская не собирается уступать результатами своей команды.

Ведущим станет Даниэль Салем. На пути к трансформации участников также будут сопровождать врач-диетолог высшей категории Светлана Фус и коуч Дмитрий Карпачев.

Какие сериалы возвращаются на СТБ

Осенний сезон не ограничится реалити и развлекательными шоу. Зрителей ожидают продолжения сразу нескольких сериалов.

"Лікарі-2"

Когда: 31 августа, с понедельника по четверг в 22:00.

Продолжение сериала будет рассказывать о медиках, которые ежедневно борются за жизнь пациентов, работают с самыми сложными диагнозами и пытаются сохранять оптимизм.

"Сліпа"

Когда: новые серии с 11 сентября, каждую пятницу.

Слепая провидица баба Люба снова будет помогать людям, которые обращаются к ней, чтобы защитить себя и близких от проблем, избежать обмана или спасти семью.

"К.О.Д.", 6 сезон

Когда: скоро.

Спецподразделение "К.О.Д." вернется к новым вызовам, громким делам и сложным расследованиям. В сериале снова можно будет увидеть Татьяну Кравченко, Бориса Георгиевского, Александра Форманчука, Алексея Суровцева, Александра Боднара, Ирину Мордусенко и других актеров.

"Кохання та полум'я-2"

Когда: скоро.

Второй сезон остросюжетной мелодрамы продолжит историю украинских спасателей, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради других. Также появятся новые герои в исполнении Антонины Хижняк, Виктории Литвиненко, Михаила Дзюбы и других актеров.

К своим ролям вернутся Екатерина Кузнецова, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов и другие.