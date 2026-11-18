Пальта з хутряним коміром і манжетами

Одним із помітних трендів сезону стануть пальта з великом коміром з хутра або хутряними манжетами. Такі моделі додають образу особливого ретро-шарму, нагадуючи про елегантну моду минулих десятиліть.

За словами фешн-блогерки, подібні речі цілком можуть нагадувати пальта, які колись носили наші мами, бабусі чи навіть прабабусі. І це не випадково: мода циклічна, а знайомі силуети та деталі знову повертаються на подіуми й у повсякденні образи.

Таке пальто стане вдалим вибором для тих, хто хоче додати гардеробу нотки розкоші та зробити навіть простий зимовий образ цікавішим.

Приталені пальта з акцентом на жіночність

Ще один актуальний фасон - приталені пальта, які підкреслюють фігуру та створюють виразний жіночний силует.

Втім, блогерка радить звертати увагу не лише на посадку, а й на наявність достатнього об'єму. Пальто не повинно надто обтискати тіло, адже під нього потрібно одягати теплий гольф або светр.

Такий варіант підійде тим, хто хоче поєднати елегантність, комфорт і актуальні модні тенденції.

Пальта-бушлати

Їхня головна особливість - об'ємний силует, який додає образу характеру та робить верхній одяг помітним акцентом.

Такі моделі можуть стати цікавою альтернативою класичному прямому пальту. Вони добре вписуються в образи з акцентом на виразний верх і підійдуть тим, хто любить експериментувати зі стилем.

Фешн-блогерка радить придивитися до бушлатів, якщо вам подобаються об'ємні речі та хочеться додати гардеробу трохи сміливості.

Укорочені пальта

Не всі модні тенденції однаково універсальні. До таких варіантів блогерка відносить пальта в довжині міді з досить укороченим і не надто об'ємним силуетом.

Ця модель може бути непростою у стилізації, адже потрібно правильно підібрати взуття та інші речі, щоб образ був пропорційним. Тому такий варіант - не найкращий вибір для базового гардероба.

Однак якщо у вас уже є кілька універсальних пальт, така покупка може стати цікавим модним експериментом.

Об'ємні пальта незвичної архітектурної форми

Для тих, хто стежить за модою та любить привертати увагу своїми образами, варто звернути увагу на пальта незвичних форм.

Йдеться про моделі з виразним об'ємом, нестандартними лініями та архітектурними силуетами. Вони можуть виглядати доволі екстравагантно, тому підійдуть не кожній модниці.

Таке пальто саме по собі стає головним елементом образу, тому решту гардероба краще залишити стриманішою.

Пальта з високим коміром

Пальта з високим коміром не втрачають популярності й залишаються серед актуальних моделей холодного сезону.

Їхня головна перевага - практичність: високий комір добре захищає шию від вітру та холоду, тому в деяких випадках можна навіть обійтися без шарфа.

Проте під час вибору важливо звернути увагу на ширину коміра. Він має бути достатньо зручним, щоб не створювати дискомфорту під час носіння. Також варто враховувати, що високий комір може торкатися обличчя та забруднюватися тональним засобом.

Пальто-халат на запах

Якщо ви шукаєте модель, яка буде актуальною не один сезон, придивіться до пальта-халата на запах.

Фешн-блогерка називає його одним із найуніверсальніших варіантів верхнього одягу. Воно зручне, комфортне та водночас має стильний вигляд.

Завдяки поясу на талії таке пальто дозволяє регулювати посадку й підкреслювати силует. Крім того, його легко поєднувати як із повсякденними речами, так і з більш елегантними образами.

Це саме той варіант, який не потребує складної стилізації та навряд чи швидко втратить актуальність.

Дублянки знову повертаються в моду

Зимою 2027 знову актуальні дублянки. Вони повертаються в оновленому вигляді, тому не кожна стара модель відповідатиме актуальним тенденціям.

Блогерка зауважує, що сучасні варіанти можуть сподобатися не всім, однак їх точно варто розглянути тим, для кого на першому місці тепло та комфорт.

Дублянка стане альтернативою класичному пальту й допоможе створити затишний зимовий образ. Особливо актуальною така покупка буде для тих, хто шукає теплий верхній одяг із виразним характером.

Пальто-пуховик

Ще одна цікава тенденція - пальта-пуховики. Їхня особливість полягає в поєднанні класичного крою пальта та матеріалу, характерного для пуховиків.

Такі моделі можуть бути приталеними або прямими, а також мати різну довжину - від міді до максі. Завдяки цьому кожна зможе знайти варіант відповідно до власних уподобань і стилю.

Фешн-блогерка вважає таке пальто чудовою альтернативою звичайному спортивному пуховику. Воно дозволяє зберегти тепло в холодну погоду, але водночас створює більш елегантний і зібраний образ.

Яке пальто обрати на зиму 2027

Головна тенденція сезону - різноманітність. У моді одночасно залишаються жіночні приталені силуети, класичні пальта-халати, об'ємні бушлати, ретродеталі та незвичні дизайнерські форми.

Якщо ви шукаєте універсальну модель на кожен день, зверніть увагу на пальто-халат або варіант із високим коміром. Для тих, хто хоче підкреслити жіночність, підійдуть приталені моделі, а любителькам сміливих образів варто придивитися до архітектурних силуетів і пальт із хутряними деталями.

Не варто забувати й про практичність: зимовий верхній одяг має не лише відповідати модним тенденціям, а й забезпечувати комфорт і тепло.