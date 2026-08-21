Клітинка, овчина та високий комір: Андре Тан показав, що носити восени

Пальто з виразною фактурою

Цієї осені звичне пальто може стати головним акцентом образу завдяки матеріалу та його фактурі. Андре Тан радить придивитися до жакарду, незвичайних поверхонь і моделей із принтами.

Такому верхньому одягу не потрібні складні поєднання: під нього достатньо вдягнути максимально просту базу. Саме фактурне пальто вже зробить образ цікавим і завершеним.

Андре Тан про тренди на осінь 2026 (скриншот)

Car coat - лаконічна класика

Ще один актуальний варіант сезону - car coat, який вирізняється прямим кроєм, стриманим силуетом і мінімумом деталей. Така модель легко вписується у повсякденний гардероб і не втрачає актуальності.

Однак цього сезону дизайнер радить не обмежуватися лише класичними однотонними варіантами. Клітинка, принти та цікаві фактури допоможуть зробити звичний силует більш сучасним.

Що носити восени 2026 (скриншот)

Дублянки та овчина

Дублянки та речі з овчини знову залишаються серед актуальних трендів осені. При цьому Андре Тан радить не захоплюватися складним декором і надмірною кількістю деталей.

Чим простішим буде силует, тим актуальніше виглядатиме така річ. До того ж лаконічну дублянку легко комбінувати з одягом, який уже є у гардеробі.

Який верхній одяг буде модним восени (скриншот)

Високий комір

Високий комір - проста деталь, яка може помітно змінити навіть базову річ. За словами дизайнера, достатньо підняти комір пальта або жакета, щоб силует одразу виглядав більш зібраним і сучасним.

Тож для оновлення образу не завжди потрібно купувати щось нове - іноді достатньо правильно обіграти вже знайому річ.

Модні речі осені (скриншот)

Вітровки та короткі куртки

Одним із найцікавіших трендів сезону Андре Тан називає вітровки та укорочені куртки на резинці. Цього разу їх пропонують носити не лише зі звичними джинсами.

Дизайнер радить поєднувати такі моделі зі спідницями, класичними брюками та жіночним взуттям. Контраст між спортивним верхом і більш елегантними речами робить образ свіжим та актуальним.

Що носити восени (скриншот)

Як оновити осінній гардероб

Тренди верхнього одягу на осінь 2026 року показують, що для стильного образу не обов'язково повністю змінювати гардероб. Виразна фактура, цікавий принт, високий комір або незвичне поєднання речей можуть повністю змінити звичний образ.