Модниці вже дістають зі старої скриньки бабусині прикраси: 5 речей, які знову в тренді

Брошка повернулася

Брошка більше не асоціюється лише з класичним костюмом. Велику вінтажну прикрасу можна прикріпити на комір сорочки, светр, жакет або пальто.

Цікавий аксесуар, який доповнить будь-який образ (фото: pinterest.com)

Якщо брошка сама по собі помітна, не варто перевантажувати образ іншими великими прикрасами. Нехай вона залишається головним акцентом.

Перли - не лише для свят

Старе перлинне намисто теж не варто ховати. Особливо цікаво виглядають прикраси з нерівними, так званими бароковими перлинами.

Намисто з перлів доповнить вашу індивідуальність (фото згенероване ШІ)

Спробуйте носити їх не з вечірньою сукнею, а з білою сорочкою, джинсами або простим трикотажним светром. А ще перли можна поєднати з тонким металевим ланцюжком.

Великі сережки

Ті самі сережки-"люстри", які колись діставали лише на свята, знову можуть стати частиною повсякденного образу.

Об'ємні сережки знову будуть в моді цієї осені (фото: magnific.com)

Тут працює просте правило: якщо сережки великі, інші прикраси краще зробити стриманими. Наприклад, масивні сережки чудово доповнять однотонний чорний светр або білу сорочку.

Широкий браслет

Старий жорсткий браслет золотистого кольору може виглядати дуже сучасно, якщо не намагатися поєднати його з усіма прикрасами одразу.

Широкий браслет можна компонувати з годинником чи іншими тонкими браслетами (фото: pinterest.com)

Носіть його із сорочкою, жакетом або светром. Можна додати годинник чи кілька тонких браслетів, але головною деталлю має залишатися саме масивна прикраса.

Кулон із "характером"

І нарешті, перевірте старі медальйони та великі кулони. Вінтажна прикраса на довгому ланцюжку може повністю змінити навіть найпростіший образ.

Габаритний кулон гарно виглядатиме на однотонному одязі (фото: pinterest.com)

Великий кулон добре виглядає поверх однотонної водолазки, светра або білої сорочки. А ось кілька великих намист одночасно краще не надягати.

Головне правило сучасного вінтажного стилю - не намагатися одягнути на себе всю бабусину скриньку. Одна виразна прикраса у поєднанні з простим сучасним одягом часто виглядає набагато цікавіше, ніж багато ретро-речей одразу.