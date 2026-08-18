Модницы уже достают из старого ящика бабушкины украшения: 5 вещей, которые снова в тренде
Мода снова возвращается к вещам из прошлого, но теперь их носят совсем по-новому. Так что если у вас осталась мамина или бабушкина шкатулка со старыми украшениями, не спешите ее прятать на дальнюю полку в шкафу.
Styler расскажет, какие пять украшений стоит получить этой осенью и как совмещать их с современной одеждой.
Брошь вернулась
Брошки больше не ассоциируется только с классическим костюмом. Большое винтажное украшение можно прикрепить на воротник рубашки, свитер, жакет или пальто.
Если брошь сама по себе заметна, не стоит перегружать образ другими большими украшениями. Пусть он остается главным акцентом.
Жемчуг - не только для праздников
Старые жемчужные бусы тоже не стоит прятать. Особенно интересно смотрятся украшения с неровными, так называемыми барочными жемчужинами.
Попытайтесь носить их не с вечерним платьем, а с белой рубашкой, джинсами или простым трикотажным свитером. А еще жемчуг можно соединить с тонкой металлической цепочкой.
Большие серьги
Те же серьги-"люстры", которые когда-то доставали только по праздникам, снова могут стать частью повседневного образа.
Здесь работает простое правило: если серьги большие, другие украшения лучше сделать сдержанными. К примеру, массивные серьги прекрасно дополнят однотонный черный свитер или белую рубашку.
Широкий браслет
Старый жесткий браслет золотистого цвета может выглядеть очень современно, если не пытаться соединить его со всеми украшениями сразу.
Носите его с рубашкой, жакетом или свитером. Можно добавить часы или несколько тонких браслетов, но главной деталью должно оставаться самое массивное украшение.
Кулон с "характером"
И, наконец, проверьте старые медальоны и большие кулоны. Винтажное украшение на длинной цепочке может полностью изменить даже самый простой образ.
Большой кулон хорошо смотрится поверх однотонной водолазки, свитера или белой рубашки. А вот несколько больших бус одновременно лучше не надевать.
Главное правило современного винтажного стиля - не пытаться одеть на себя весь бабушкин ящик. Одно выразительное украшение в сочетании с простой современной одеждой часто выглядит гораздо интереснее, чем многие ретро-вещи сразу.
Напомним, как раньше мы объясняли, почему вещи с большими брендированными принтами способны упростить даже самый эффектный образ.