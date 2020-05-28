Отмена запуска корабля Маска вдохновила сеть на забавные фотожабы: уже нашли виновных

Запуск космического корабля компании SpaceX Илона Маска Crew Dragon на ракете Falcon 9 не состоялся 27 мая в связи с погодными условиями. Масштабная миссия, следить за которой в прямом эфире собрались у экранов миллионы зрителей, закончилась досадным переносом старта.

Таким образом, в сетях уже отреагировали на погодную "подножку" землянам, и в интернете стали появляться разнообразные мемы и фотожабы, которые иллюстрируют ситуацию.

Кое-кто иронизирует, что специалисты NASA проверили все и подготовились основательно, но вот главное - таки упустили, и перед анонсом запуска ракеты Маска не посмотрели "Миколину погоду"...

Видео: в сети иронизируют над отменой запуска корабля Crew Dragon

...другие высказывают мысль, что Dragon Crew не полетел, потому что астронавты не успели досмотреть скандальное интервью Дмитрия Гордона с российским террористом Игорем Гиркиным...

Фото: отмена запуска космического корабля Маска породила мемы в сети

...а также пытаются представить, как мог себя чувствовать Илон Маск после такой жесткой "ответки" погоды на грандиозные усилия ученых...

Видео: В сети сопереживают Илону Маску после неудачного запуска Crew Dragon из-за непогоды

...и допускают, что сами астронавты смогли в тот момент понять то чувство, с каким украинцы настойчиво борются с коррупцией...

Фото: Отмена запуска Crew Dragon "вдохновила" сеть на шутки

...и далее в сети можно встретить мемы в духе "Окружной админсуд Киева отменил разрешение на запуск корабля Crew Dragon", стал понятен смысл "без надії таки сподіваюсь" и прочее.

Фото: Отмена запуска Crew Dragon вызвала в сети мемы

Отметим, что следующая попытка запуска корабля намечена на 30 мая (в 22:00 по Киеву), а третья "запасная" дата - на 31 мая в этот же время.

Челнок Crew Dragon должен доставить на МКС на орбиту астронавтов и заодно перевернуть новую страницу в истории космонавтики - дело в том, что впервые в мире космонавтов отправят кораблем частной компании.

Экипаж Crew Dragon состоит из двух опытных астронавтов NASA: это командир корабля - бывший пилот шаттла Дуглас Херли, и командир по совместным операциям с МКС - полетный специалист Роберт Бенкен.

Миссия на МКС продлится от 30 до 119 суток, а сам полет займет 24 часа.

Ранее мы писали о том, что Crew Dragon Илона Маска разорит Россию на миллиарды - стала известна огромная сумма.

Также сообщалось, что Россия проиграет битву за космос, если корабль Маска впервые доставит людей на МКС.