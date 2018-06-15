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"Пушистый бра": фото Путина с открытия ЧМ-2018 насмешило сеть

STYLERКурьезы        15.06.2018 - 17:20
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Появился забавный снимок президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин снова угодил в неловкую ситуацию. В сети появилось фото главы Кремля, сделанное во время концерта по случаю открытия Чемпионата мира по футболу 2018. На снимке Путин выглядит так, словно на нем меховой бюстгальтер. Об этом написали на странице "Scott Ramsay" в соцсети Twitter.

"Кто-нибудь собирается сказать Путину, что он выглядит так, будто надел пушистый лифчик? Нет?", - написали в сети.

"Думаю, нет", - добавил автор публикации.

Фото: Путин и его бра (twitter.com/therealstatto)

Скриншот поста (twitter.com/therealstatto)

Скриншот комментариев (twitter.com/therealstatto)

Напомним, открытие мундиаля этого года, который проходит в РФ с 14 июня по 15 июля, состоялось в Москве. Многие политики, деятели искусства и активисты призвали бойкотировать Кубок мира ФИФА этого года.

Ранее странное фото Путина озадачило сеть. В сети появился снимок со странной физиономией президента РФ  во время концерта к открытию ЧМ-2018.

Кстати, проведение ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге под угрозой срыва.

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Теги: Владимир Путин, курьез, чм 2018
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