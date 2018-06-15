"Пухнастий бра": фото Путіна з відкриття ЧС-2018 насмішило мережу

З'явився кумедний знімок президента Росії

Президент Російської Федерації Володимир Путін знову потрапив в незручну ситуацію. У мережі з'явилося фото глави Кремля, зроблене під час концерту з нагоди відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018. На знімку Путін виглядає так, ніби на ньому хутряний бюстгальтер. Про це написали на сторінці "Scott Ramsay" в соцмережі Twitter.

"Хто-небудь збирається сказати Путіну, що він виглядає так, ніби одягнув пухнастий ліфчик? Ні?", - написали в мережі.

"Думаю, ні", - додав автор публікації.

Фото: Путін і його бра (twitter.com/therealstatto)

Скріншот поста (twitter.com/therealstatto)

Скріншот коментарів (twitter.com/therealstatto)

Нагадаємо, відкриття мундіалю цього року, який проходить в РФ з 14 червня по 15 липня, відбулося в Москві. Багато політиків, діячів мистецтва і активістів закликали бойкотувати Кубок світу ФІФА цього року.

Раніше дивне фото Путіна спантеличило мережу. У мережі з'явився знімок з дивною фізіономією президента РФ під час концерту до відкриття ЧС-2018.

До речі, проведення ЧС-2018 в Санкт-Петербурзі під загрозою зриву.

Коротко про головне за 14 червня (відео: РБК-Україна)