5 фатальних помилок при домашній консервації: розсіл мутніє і зриває кришки

Недостатня стерильність тари

Чистота - головна запорука успішного та тривалого зберігання продуктів. Багато хто обмежується миттям банок гарячою водою, але цього абсолютно недостатньо. Бактерії, що залишилися на стінках, миттєво спровокують процес бродіння.

Банки необхідно ретельно мити з харчовою содою, а потім обов'язково стерилізувати над парою, у духовці або мікрохвильовці. Також не забувайте кип'ятити металеві кришки у воді щонайменше 5-7 хвилин.

Використання неякісних плодів

Бажання врятувати пошкоджений врожай часто призводить до фатальних наслідків. Якщо овоч або фрукт має хоча б невелику пляму гнилі чи цвілі, йому не місце у банці.

Навіть якщо ви глибоко зріжете зіпсовану частину, мікроскопічні спори грибка вже розповсюдилися по всьому плоду. У закритій банці вони почнуть активно розмножуватися, що гарантовано призведе до зривання кришки. Обирайте лише ідеальні, цілі та пружні плоди без ознак псування.

Неправильно підібрана сіль

Вибір солі кардинально впливає на кінцевий результат. Категорично заборонено використовувати йодовану сіль або сіль дрібного помелу "Екстра".

Йод запускає агресивні хімічні реакції, через які огірки чи помідори стають м'якими, слизькими та починають гірчити, а сам розсіл швидко мутніє. Найкращий і єдиний правильний вибір для будь-яких закруток - це звичайна кам'яна сіль великого помелу.

Порушення герметичності

Якщо всередину банки потрапить хоча б крапля повітря, консервація швидко зіпсується. Найчастіше це трапляється через економію на кришках, використання старих деформованих зразків або зношених гумових ущільнювачів.

Ще однією проблемою може стати розхитаний ключ для консервації, який нещільно притискає краї металу до скла. Завжди перевіряйте герметичність, перевертаючи щойно закриті банки догори дном. Якщо рідина не просочується і всередині не підіймаються бульбашки повітря - ви все зробили правильно.

Порушення рецептури та пропорцій

Консервація категорично не прощає експериментів "на око". Цукор, сіль та оцет виконують роль природних консервантів, тому будь-яка зміна їхньої кількості може призвести до катастрофи.

Недостатня кількість оцту чи лимонної кислоти знизить кислотність середовища, що дозволить розмножуватися небезпечним бактеріям, зокрема збудникам ботулізму. Завжди суворо дотримуйтеся перевірених часом рецептур та обов'язково використовуйте кухонні ваги.