5 роковых ошибок при домашней консервации: рассол мутнеет и срывает крышки

Недостаточная стерильность тары

Чистота - главный залог успешного и длительного хранения продуктов. Многие ограничиваются мойкой банок горячей водой, но этого совершенно недостаточно. Оставшиеся на стенках бактерии мгновенно спровоцируют процесс брожения.

Банки необходимо тщательно мыть с пищевой содой, а затем обязательно стерилизовать над паром, в духовке или микроволновке. Также не забывайте кипятить металлические крышки в воде не менее 5-7 минут.

Использование некачественных плодов

Желание спасти поврежденный урожай часто приводит к роковым последствиям. Если овощ или фрукт имеет хотя бы небольшое пятно гнили или плесени, ему не место в банке.

Даже если вы глубоко срежете испорченную часть, микроскопические споры грибка уже распространились по всему плоду. В закрытой банке они начнут активно размножаться, что гарантированно приведет к срыванию крышки. Выбирайте только идеальные, целые и упругие плоды без признаков порчи.

Неправильно подобранная соль

Выбор соли кардинально влияет на конечный результат. Категорически запрещено использовать йодированную соль или соль мелкого помола "Экстра".

Йод запускает агрессивные химические реакции, из-за которых огурцы или помидоры становятся мягкими, скользкими и начинают горчить, а рассол быстро мутнеет. Лучший и единственный правильный выбор для любых закруток - это обычная каменная соль большого помола.

Нарушение герметичности

Если внутрь банки попадет хотя бы капля воздуха, то консервация быстро испортится. Чаще всего это происходит из-за экономии на крышках, использования старых деформированных образцов или изношенных резиновых уплотнителей.

Еще одной проблемой может стать расшатанный ключ для консервации, неплотно прижимающий края металла к стеклу. Всегда проверяйте герметичность, переворачивая только что закрытые банки вверх дном. Если жидкость не пропитывается и внутри не поднимаются пузырьки воздуха - вы все сделали правильно.

Нарушение рецептуры и пропорций

Консервация не прощает экспериментов "на глаз". Сахар, соль и уксус выполняют роль природных консервантов, поэтому любое изменение их количества может привести к катастрофе.

Недостаточное количество уксуса или лимонной кислоты снизит кислотность среды, что позволит размножаться опасным бактериям, в частности, возбудителям ботулизма. Всегда строго соблюдайте проверенные временем рецептуры и обязательно используйте кухонные весы.