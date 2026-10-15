Де в Україні знайти "гриб безсмертя": як виглядає рейші та чи справді він має цілющі властивості

Як виглядає гриб рейші

Рейші (Ganoderma lucidum) належить до трутовиків. Його важко сплутати зі звичайним грибом із ніжкою та м'ясистим капелюшком: плодове тіло тверде, дерев'янисте, віялоподібне або схоже на нирку.

Блогер Ярослав Фіщенко у відео на своїй сторінці "Характерник Шоу" у Facebook розповів, що найхарактернішою ознакою є блискуча поверхня, ніби вкрита лаком. Забарвлення варіюється від червоно-коричневого до темно-бордового, а в старих екземплярів може здаватися майже чорним. У деяких форм є помітна ніжка, зміщена до краю капелюшка.

Гриб росте на деревині, пнях і коренях дерев. Знизу його можна впізнати за дрібними порами замість пластинок, характерних для багатьох звичних нам грибів.

Водночас визначати рейші лише за блиском і кольором не варто: існують інші, схожі між собою види ганодерми.

Чому рейші називають грибом безсмертя

У традиційній китайській медицині рейші, відомий також як лінчжи, використовували для підтримки життєвих сил і загального самопочуття. З часом він став символом довголіття та здоров'я.

На відміну від їстівних грибів, які зазвичай смажать або тушкують, рейші має тверду дерев'янисту структуру та гіркуватий смак. Тому його частіше використовують для приготування відварів, порошків, екстрактів і харчових добавок.

Сучасний інтерес до гриба пов'язаний, зокрема, з полісахаридами та тритерпенами - сполуками, які досліджують через їхній можливий вплив на імунні й інші біологічні процеси.

Однак назва "гриб безсмертя" - це культурна традиція, а не науковий висновок. Немає переконливих клінічних доказів того, що рейші продовжує життя людини або запобігає старінню.

Чи справді рейші лікує

Дослідники вивчають можливий вплив рейші на імунну систему, рівень цукру та холестерину, втому й окремі симптоми різних захворювань. Проте результати лабораторних експериментів і досліджень на тваринах не можна автоматично переносити на людей.

У медичному огляді Memorial Sloan Kettering Cancer Center зазначається, що даних про ефективність рейші для багатьох популярних цілей застосування недостатньо. Наявні клінічні дослідження не дають підстав вважати його доведеним засобом для лікування серйозних захворювань.

Зокрема, рейші не можна розглядати як заміну протипухлинному лікуванню, призначеним лікарем препаратам чи іншим методам із підтвердженою ефективністю.

Отже, науковці продовжують досліджувати потенціал цього гриба, але його репутація універсального природного лікарського засобу поки випереджає наявні докази.

Чи можна знайти рейші в Україні

Так, знайти рейші в Україні цілком можливо. У вітчизняних мікологічних каталогах він відомий під назвою трутовик лакований, або ганодерма блискуча (Ganoderma lucidum). За даними довідника "Світ грибів України", цей гриб трапляється, зокрема, на Західному Поліссі, у Лісостепу та Карпатах. Він росте на деревині й пеньках, найчастіше листяних дерев, зокрема дуба.

Знахідки гриба зафіксовані й у різних областях країни. Зокрема, записи про нього є в українському біологічному каталозі UkrBIN.

Однак є важливий нюанс: назву "рейші" часто використовують для різних видів ганодерми, які можуть бути схожими зовні. Науковці наголошують, що справжня ідентифікація цих грибів складніша, ніж здається, а види можуть відрізнятися за складом біологічно активних речовин. Тому блискучий капелюшок ще не означає, що перед вами саме той гриб, який використовують у традиційній китайській медицині.

Висновок: міф чи правда?

Рейші - справді незвичайний гриб із багатою історією використання в традиційній медицині. Його біологічно активні сполуки становлять інтерес для науки, але це ще не доводить, що гриб здатен вилікувати хвороби, зміцнити імунітет у кожної людини чи подарувати довголіття.

Тому називати рейші "грибом безсмерт"я можна лише в культурному та історичному контексті. А сприймати його як гарантований засіб від хвороб - передчасно.

І головне: якщо ви знайшли схожий на рейші гриб у лісі, не використовуйте його для приготування лікувальних засобів без надійного визначення виду. Схожість зовнішніх ознак не гарантує правильного розпізнавання, а самостійне лікування грибними добавками може бути небезпечним.