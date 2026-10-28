Як повернути товар без чека: що робити, якщо загубили документ, і коли магазин може відмовити

Як повернути товар без чека: що робити покупцю

Якщо чек загубився, перший крок - спробувати отримати його повторно. Саме розрахунковий документ зазвичай підтверджує факт купівлі, дату операції та вартість товару.

Держпродспоживслужба радить у разі втрати чека зібрати інші документи й відомості про покупку та звернутися до продавця. Однак є важливий нюанс: для обміну товару належної якості стаття 9 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачає наявність розрахункового документа. Тому банківська виписка або фотографія товару не гарантують, що магазин зобов'язаний прийняти покупку назад.

Щоб збільшити шанси на повернення, дійте послідовно:

1. Перевірте, чи не залишився електронний чек

Якщо під час купівлі ви вказували номер телефону або електронну пошту, пошукайте повідомлення від магазину. Перевірте також папку зі спамом, особистий кабінет на сайті продавця та історію замовлень.

Якщо покупка була в торговельній мережі, зверніться до працівників магазину або служби підтримки. Повідомте приблизну дату й час купівлі, назву товару, його вартість і спосіб оплати. Ці відомості допоможуть продавцеві знайти операцію у своїй системі.

2. Якщо платили карткою, знайдіть банківську операцію

Відкрийте банківський застосунок і перевірте історію платежів. Збережіть інформацію про дату, суму та отримувача коштів. Якщо потрібно, сформуйте виписку за відповідний період.

Це корисний доказ того, що ви розрахувалися з певним продавцем. Проте банківська виписка не завжди підтверджує, який саме товар придбали, а тому автоматично не замінює фіскального чека.

3. Попросіть магазин відновити чек

Зверніться до адміністратора або служби підтримки й поясніть, що документ загубився. Попросіть перевірити операцію та надати копію чи електронний розрахунковий документ, якщо це технічно можливо.

Якщо купували товар в інтернеті, перевірте підтвердження замовлення, електронне листування, повідомлення про відправлення та документи від платіжного сервісу. Якщо товар отримували через поштового оператора, збережіть також дані про відправлення й оплату.

4. Підготуйте сам товар та інші документи

Не поспішайте знімати ярлики, викидати упаковку або користуватися річчю, якщо плануєте її повернути. Для обміну товару належної якості важливо зберегти його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики.

Додатково підготуйте гарантійний талон, накладну, листування з продавцем або інші документи, пов'язані з покупкою. Вони можуть допомогти встановити обставини придбання, але не в усіх випадках замінюють розрахунковий документ.

5. Якщо чек відновити не вдалося, подайте звернення продавцю

Поясніть, коли й де придбали товар, чому хочете його повернути та які підтвердження маєте. Попросіть розглянути можливість повернення або обміну.

Важливо розуміти: магазин може погодитися прийняти товар добровільно, але якщо йдеться про якісну річ, яку покупець просто хоче обміняти, відсутність передбаченого законом розрахункового документа може бути підставою для відмови.

Якщо продавець не видав чек під час покупки, це вже інша ситуація. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати покупцеві розрахунковий документ. Про можливе порушення можна повідомити Державну податкову службу, а щодо порушення прав споживача - звернутися до Держпродспоживслужби.

Чи можна повернути товар без чека, якщо він несправний

Якщо річ зламалася або виявився виробничий дефект, ситуацію потрібно розглядати окремо від звичайного повернення якісного товару.

За статтею 8 Закону України "Про захист прав споживачів" вимоги щодо товару неналежної якості залежать від характеру недоліку, гарантійних умов і обставин його виникнення. У передбачених законом випадках покупець може вимагати усунення недоліків, зменшення ціни, а за наявності істотного недоліку - заміни товару або повернення коштів.

Якщо продавець відмовляється розглядати звернення, можна звернутися до Держпродспоживслужби. До заяви варто додати копії наявних документів, письмове звернення до магазину та відповідь на нього, якщо її отримали.

Не слід плутати виробничий дефект із пошкодженням, яке виникло через неправильне використання товару. Саме від обставин появи недоліку залежить, чи матиме покупець право вимагати заміну або повернення грошей.

Які товари можна повернути протягом 14 днів

Стаття 9 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачає можливість обміняти непродовольчий товар належної якості, якщо він не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.

Строк становить 14 днів, не враховуючи дня купівлі, якщо продавець не встановив довший період.

Для обміну необхідно, щоб товар не використовувався, зберіг товарний вигляд і споживчі властивості, а також пломби та ярлики за наявності. Потрібен і розрахунковий документ.

Важливо зазначити, що закон передбачає насамперед право на обмін. Якщо аналогічного товару немає в продажу, покупець може обрати інший товар із перерахунком вартості, дочекатися надходження потрібного або розірвати договір і отримати гроші назад.

Якщо договір розірвано, кошти повертають виходячи з вартості товару на момент купівлі. Зазвичай це відбувається в день розірвання договору, а якщо повернути гроші того самого дня неможливо - в інший погоджений сторонами строк, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Отже, правило про 14 днів не означає, що будь-який товар можна повернути без пояснень, незалежно від його стану та категорії.

Які товари не можна повернути, навіть якщо вони належної якості

В Україні діє затверджений Кабінетом Міністрів перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню з підстав, передбачених статтею 9 закону.

До переліку, зокрема, належать:

Продовольчі товари - продукти належної якості не можна повернути лише тому, що покупець передумав їх купувати.

Лікарські препарати та засоби, предмети санітарної гігієни

Парфумерно-косметичні вироби,

Натільна та постільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби,

Зубні щітки, гребінці, масажні щітки, бритви та інші предмети особистої гігієни, зазначені в переліку,

Рукавички, тканини, мереживні полотна та деякі інші текстильні вироби,

М'які та гумові надувні дитячі іграшки,

Товари для немовлят, зокрема пелюшки, соски та пляшечки для годування,

Ювелірні вироби з дорогоцінних металів і каміння,

Друковані видання, а також аудіо- та відеозаписи,

Товари в аерозольній упаковці,

Перуки та вироби з натурального або штучного волосся,

Матеріали, відрізані або розкроєні за розміром покупця, зокрема певні види текстильних, будівельних та інших матеріалів.

Це не повний перелік, тому перед поверненням конкретної покупки варто перевірити її категорію в нормативному документі.

Водночас є принципова різниця між якісним товаром, який просто не підійшов, і покупкою з недоліком. Сам факт належності товару до переліку не означає, що продавець звільняється від усіх обов'язків у разі виявлення дефекту. Такі вимоги розглядають за окремими нормами законодавства.

Що робити, якщо магазин відмовляється повертати гроші

Якщо ви виконали умови повернення, але продавець відмовляється розглядати звернення, не обмежуйтеся усною розмовою. Подайте письмову заяву, у якій зазначте дату покупки, назву й вартість товару, причину звернення та конкретну вимогу.

Збережіть копію заяви й відповідь магазину. Якщо чек загубився, додайте інші наявні підтвердження та попросіть продавця допомогти відновити документ.

У разі відмови можна звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби. Подати звернення також можна через офіційний сайт служби. Якщо магазин не видав розрахунковий документ під час продажу, про це окремо можна повідомити податкову службу.