Які крупи можна просто запарити окропом: що приготувати без плити під час блекауту

Які крупи можна запарити окропом

Важливо розуміти: не кожна крупа стане м'якою після контакту з гарячою водою. Найкраще для такого способу підходять продукти, які вже пройшли попередню термічну обробку, мають невеликий розмір або продаються у швидкорозчинному вигляді.

Кускус

Кускус - один із найзручніших варіантів для приготування без плити. Його виготовляють із пшеничної крупки, а звичайний магазинний продукт уже проходить попередню обробку парою та висушування, тому повторно варити його не потрібно.

Як готувати:

Насипте кускус у миску або термокружку.

Залийте окропом у пропорції приблизно 1:1-1:1,5 (залежно від виробника та бажаної консистенції).

Накрийте кришкою та залиште на 5-10 хвилин.

Розпушіть виделкою, додайте трохи оливкової олії або вершкового масла.

Як зазначає Healthy Food, для приготування звичайного кускусу достатньо залити його гарячою водою, накрити та залишити приблизно на 10 хвилин. До готової страви можна додати консервований горошок, кукурудзу, тунець або овочі.

Це хороший варіант для тих, хто хоче отримати повноцінну основу для обіду без використання каструлі.

Вівсяні пластівці швидкого приготування ("Геркулес")

Вівсянка швидкого приготування - ще один продукт, який варто мати вдома на випадок тривалих відключень світла. Особливо зручні дрібні пластівці, які не потребують варіння.

Для приготування достатньо залити їх окропом, накрити тарілкою або кришкою та залишити на 3-5 хвилин. Кількість води залежить від бажаної густоти та рекомендацій на упаковці.

Щоб зробити сніданок поживнішим, можна додати:

горіхи та насіння;

родзинки або курагу;

банан чи яблуко;

арахісову пасту;

трохи меду.

Важливо не плутати звичайні вівсяні пластівці з продуктом швидкого притування. Грубі пластівці та цільна вівсяна крупа потребують тривалішої термічної обробки, тому просте запарювання може не дати бажаної консистенції.

Булгур

Булгур виготовляють із пшениці, яку обробляють парою, висушують і подрібнюють. Завдяки такій технології деякі його різновиди можна приготувати без класичного варіння.

Найкраще для запарювання підходить дрібний булгур. Його потрібно залити окропом, накрити кришкою та залишити приблизно на 15-20 хвилин. Для крупного булгуру може знадобитися більше часу, тому варто перевіряти інструкцію виробника.

Як зазначає Whole Grains Council, звичайний булгур за традиційного способу приготування варять приблизно 10-12 хвилин. Тому для запарювання важливо обирати дрібну фракцію та використовувати ємність, яка добре утримує тепло.

Готовий булгур можна їсти з консервованою квасолею, овочами, зеленню або сиром. Він добре підходить як для сніданку, так і для повноцінного обіду.

Гречка

Гречка - одна з найпопулярніших круп в українських родинах. Вона містить рослинний білок, харчові волокна та мінеральні речовини, тому може стати хорошою основою для ситного прийому їжі.

Звичайна обсмажена гречка не готується так швидко, як кускус, але її можна спробувати запарити в термосі або в кастрюлі, яку треба щільно обгорнути рушниками, щоб зберігалося тепло.

Щоб приготувати гречку під час відключень світла:

Промийте крупу.

Засипте її в термос із широким горлом.

Залийте окропом у пропорції приблизно 1:2.

Щільно закрийте та залиште на кілька годин.

Якщо через 2-3 години зерна залишаються твердими, потрібно дати їм більше часу. Результат залежить від сорту гречки, ступеня обсмаження та здатності термоса зберігати тепло.

Гречані пластівці

Якщо хочеться гречки, але немає можливості довго чекати, варто звернути увагу на гречані пластівці. На відміну від цільної крупи, вони мають тоншу структуру, тому швидше вбирають гарячу воду.

Зазвичай їх достатньо залити окропом, накрити та залишити на 5-10 хвилин. Точний час залежить від виробника.

Таку кашу можна зробити солоною або солодкою. Для солоного варіанта підійдуть сир, зелень та консервовані овочі, для солодкого - сухофрукти, горіхи та мед.

Це зручний продукт для домашнього запасу на випадок аварійних відключень електроенергії.

Які крупи не вийде просто залити окропом

Не варто розраховувати, що будь-яка крупа стане готовою після 5-10 хвилин у гарячій воді.

Ці крупи потребують тривалішої термічної обробки:

перлова крупа - через щільну структуру зерен їй потрібно багато часу для розм'якшення;

пшоно - звичайне шліфоване пшоно краще варити, оскільки простого запарювання може бути недостатньо;

рис - більшість звичайних сортів потребують варіння. Виняток - спеціальний сорт швидкого приготування;

пшенична крупа - залежно від помелу може залишатися твердою навіть після тривалого запарювання;

кукурудзяна крупа - традиційна потребує варіння, хоча існують швидкорозчинні варіанти.

За даними Whole Grains Council, час приготування цільних зернових культур суттєво відрізняється: наприклад, коричневий рис варять приблизно 25-45 хвилин, перлову крупу - 45-60 хвилин, а пшоно - 25-35 хвилин. Тому не варто плутати звичайні крупи з продуктами швидкого приготування.