Какие крупы можно просто запарить кипятком: что приготовить без плиты во время блекаута

Какие крупы можно запарить кипятком

Важно понимать: не каждая крупа станет мягкой после контакта с горячей водой. Лучше всего для такого способа подходят продукты, которые уже прошли предварительную термическую обработку, имеют небольшой размер или продаются в быстрорастворимом виде.

Кускус

Кускус - один из самых удобных вариантов для приготовления без плиты. Его производят из пшеничной крупки, а обычный магазинный продукт уже проходит предварительную обработку паром и высушивание, поэтому повторно варить его не нужно.

Как готовить:

Насыпьте кускус в миску или термокружку.

Залейте кипятком в пропорции около 1:1-1:1,5 (в зависимости от производителя и желаемой консистенции).

Накройте крышкой и оставьте на 5-10 минут.

Распушите вилкой, добавьте немного оливкового или сливочного масла.

Как отмечает Healthy Food, для приготовления обычного кускуса достаточно залить его горячей водой, накрыть и оставить примерно на 10 минут. К готовому блюду можно добавить консервированный горошек, кукурузу, тунец или овощи.

Это хороший вариант для тех, кто хочет получить полноценную основу для обеда без использования кастрюли.

Овсяные хлопья быстрого приготовления ("Геркулес")

Овсянка быстрого приготовления - еще один продукт, который стоит иметь дома на случай продолжительных отключений света. Особенно удобны мелкие хлопья, не требующие варки.

Для приготовления достаточно залить их кипятком, накрыть тарелкой или крышкой и оставить на 3-5 минут. Количество воды зависит от желаемой густоты и рекомендаций на упаковке.

Чтобы сделать завтрак более питательным, можно добавить:

орехи и семена;

изюм или курагу;

банан или яблоко;

арахисовую пасту;

немного меда.

Важно не путать обычные овсяные хлопья с продуктом быстрого притивания. Грубые хлопья и цельная овсяная крупа нуждаются в более длительной термической обработке, поэтому простое запаривание может не дать желаемой консистенции.

Булгур

Булгур изготовляют из пшеницы, которую обрабатывают паром, высушивают и измельчают. Благодаря такой технологии некоторые его разновидности можно приготовить без классической варки.

Лучше всего для запаривания подходит мелкий булгур. Его нужно залить крутым кипятком, накрыть крышкой и оставить примерно на 15-20 минут. Для крупного булгура может потребоваться больше времени, поэтому следует проверять инструкцию производителя.

Как отмечает Whole Grains Council, обычный булгур по традиционному способу приготовления варят примерно 10-12 минут. Поэтому для запаривания важно выбирать мелкую фракцию и использовать емкость, которая хорошо удерживает тепло.

Готовый булгур можно есть с консервированной фасолью, овощами, зеленью или творогом. Он отлично подходит как для завтрака, так и для полноценного обеда.

Гречка

Гречка - одна из самых популярных круп в украинских семьях. Она содержит растительный белок, пищевые волокна и минеральные вещества, поэтому может стать хорошей основой для сытного приема пищи.

Обычная обжаренная гречка не готовится так быстро, как кускус, но ее можно попытаться запарить в термосе или кастрюле, которую нужно плотно обернуть полотенцами, чтобы сохранялось тепло.

Чтобы приготовить гречку во время отключении света:

Промойте крупу.

Засыпьте ее в термос с широким горлом.

Залейте крутым кипятком в пропорции примерно 1:2.

Плотно закройте и оставьте на несколько часов.

Если через 2-3 часа зерна остаются жесткими, нужно дать им больше времени. Результат зависит от сорта гречки, степени обжарки и способности термоса сохранять тепло.

Гречневые хлопья

Если хочется гречки, но нет возможности долго ждать, следует обратить внимание на гречневые хлопья. В отличие от цельной крупы, они имеют более тонкую структуру, поэтому быстрее впитывают горячую воду.

Обычно их достаточно залить крутым кипятком, накрыть и оставить на 5-10 минут. Точное время зависит от производителя.

Такую кашу можно сделать соленой или сладкой. Для соленого варианта подойдут творог, зелень и консервированные овощи, для сладкого - сухофрукты, орехи и мед.

Это удобный продукт для домашнего запаса в случае аварийных отключений электроэнергии.

Какие крупы не получится просто залить кипятком

Не стоит рассчитывать, что любая крупа станет готова после 5-10 минут в горячей воде.

Эти крупы нуждаются в более длительной термической обработке:

перловка - из-за плотной структуры зерен ей требуется много времени для размягчения;

пшено - обычное шлифованное пшено лучше варить, поскольку простого запаривания может быть недостаточно;

рис - большинство обычных сортов нуждаются в варке. Исключение - специальный сорт быстрого приготовления;

пшеничная крупа - в зависимости от помола может оставаться твердой даже после длительного запаривания;

кукурузная крупа - традиционная нуждающаяся в варке, хотя существуют быстрорастворимые варианты.

По данным Whole Grains Council, время приготовления цельных зерновых культур существенно отличается: например, коричневый рис варят примерно 25-45 минут, перловку - 45-60 минут, а пшено - 25-35 минут. Поэтому не стоит путать обычную крупу с продуктами быстрого приготовления.