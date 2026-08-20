Посадіть цю незвичайну цибулю наприкінці літа і отримаєте врожвй до холодів

Чому цибуля "ходить" по грядці?

Одним із найцікавіших і найбільш незвичайних варіантів для посадки наприкінці літа є єгипетська багатоярусна, або так звана "ходяча" цибуля.

Свою незвичну назву рослина отримала завдяки унікальному способу розмноження. Замість звичного суцвіття з насінням на верхівці її стрілки утворюється група дрібних повітряних цибулинок.

Коли ці цибулинки дозрівають і стають важкими, вони нахиляють стебло до самої землі. Торкнувшись ґрунту, вони швидко пускають коріння. Таким чином кущ ніби "крокує" ділянкою, поступово пересуваючи свою куртину і розширюючи площу без жодної допомоги людини.

Як і де садити багатоярусну цибулю

Кінець літа - ідеальний час для закладки такої грядки. Ви можете зібрати верхівкові повітряні цибулинки і відразу висадити їх у ґрунт.

Основні правила посадки:

Глибина: від 2,5 до 5 сантиметрів.

Розташування: обов'язково вістрям догори.

Дистанція: між рослинами слід залишати близько 15 сантиметрів вільного простору.

Вибір місця: оскільки це багаторічна культура, яка ростиме на одному місці кілька років, виділіть для неї постійну сонячну ділянку. Вона має бути добре освітленою і не заважати щорічній сівозміні інших овочів.

Догляд та збір першого врожаю

Після осінньої посадки грядку рекомендується злегка прикрити соломою — це допоможе рослинам комфортно перезимувати. Вже напровесні ви отримаєте одні з найперших зелених пагонів на вашому городі.

Поради для багатого врожаю:

Не поспішайте зі зрізом. У перший сезон після посадки категорично не варто зрізати все перо під корінь. Молодій рослині потрібно наростити масу і добре вкоренитися. Надалі зелене листя можна використовувати як звичайну зелену цибулю.

Режим поливу. Як і всі види зеленої цибулі, багатоярусна любить стабільну вологу та багато сонця. Особливу увагу поливу слід приділяти на піщаних ґрунтах, де вода дуже швидко йде вглиб.

Поступовий збір. Збирайте зелень акуратно, не виснажуючи весь кущ за один раз. Це дозволить зберегти сили багаторічної рослини для наступних сезонів, якщо ви плануєте залишити її на ділянці.