Жовті плями зникнуть назавжди: три прості кроки для швидкого відновлення газону

Глибокий та правильний полив

Поверхневе щоденне зволоження - найпоширеніша помилка садівників. Щоб трава знову стала зеленою, вода має проникати глибоко до кореневої системи.

Поливайте газон виключно рано вранці (до 9:00). Це дозволить воді ввібратися в землю до настання спеки.

Зволожуйте ґрунт рідше, але рясно. Земля має промокнути на глибину 10-15 сантиметрів.

Для відновлення достатньо двох інтенсивних поливів на тиждень.

Аерація та вичісування сухої трави

Навіть за ідеального поливу вода може просто не доходити до коріння через щільний шар старої сухої трави на поверхні ґрунту.

Візьміть спеціальні віялові граблі та ретельно вичешіть усю пожовклу відмерлу траву. Після цього обов'язково проведіть аерацію - проколіть ґрунт садовими вилами або спеціальним аератором на глибину 8-10 сантиметрів. Це відкриє доступ кисню, води та поживних речовин безпосередньо до кореневої системи, стимулюючи ріст нових зелених пагонів.

Збалансоване підживлення

Ослабленій траві терміново потрібні поживні речовини для відновлення пігментації. Головний елемент, який відповідає за насичений зелений колір - це азот.

Після аерації та рясного поливу внесіть спеціальне комплексне добриво для газону з високим вмістом азоту та заліза.

Обов'язково розсипайте гранули рівномірно і лише на суху траву, щоб уникнути хімічних опіків листя. Після внесення добрив газон необхідно ще раз добре полити, щоб корисні мікроелементи розчинилися та потрапили в ґрунт.