rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Полезное Желтые пятна исчезнут навсегда: три простых шага для быстрого восстановления газона
Полезное 12 августа 2026, 13:51

Желтые пятна исчезнут навсегда: три простых шага для быстрого восстановления газона

Как вернуть газону насыщенный зеленый цвет
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Как восстановить выгоревший газон (фото сгенерированное ИИ)
Поделиться:

Жаркое лето, недостаток влаги и истощение почвы часто приводят к тому, что идеальный зеленый ковер превращается в печальную желтую лужайку. Но не стоит паниковать. Восстановить насыщенный изумрудный оттенок травы вполне реально, если действовать комплексно.

О трех главных шагах, которые помогут быстро вернуть газону жизни - читайте в материале Styler.

глубокий и правильный полив

Поверхностное ежедневное увлажнение - самая распространенная ошибка садоводов. Чтобы трава снова стала зеленой, вода должна проникать глубоко в корневую систему.

Поливайте газон исключительно ранним утром (до 9:00). Это позволит воде впитаться в землю до наступления жары.

Увлажняйте почву реже, но обильно. Земля должна промокнуть на глубину 10–15 сантиметров.

Для восстановления достаточно двух интенсивных поливов в неделю.

Аэрация и вычесывание сухой травы

Даже при идеальном поливе вода может просто не доходить до корней из-за плотного слоя старой сухой травы на поверхности почвы.

Возьмите специальные веерные грабли и тщательно вычешите всю пожелтевшую отмершую траву. После этого обязательно проведите аэрацию - проколите грунт садовыми вилами или специальным аэратором на глубину 8-10 сантиметров . Это откроет доступ кислорода, воды и питательных веществ к корневой системе, стимулируя рост новых зеленых побегов.

Сбалансированная подкормка

Ослабленной траве срочно требуются питательные вещества для восстановления пигментации. Главный элемент, отвечающий за насыщенный зеленый цвет - это азот.

После аэрации и обильного полива внесите специальное удобрение для газона с высоким содержанием азота и железа.

Обязательно рассыпайте гранулы равномерно и только на сухую траву во избежание химических ожогов листьев. После внесения удобрений газон необходимо еще раз хорошо полить, чтобы полезные микроэлементы растворились и попали в почву.

Сад и огород Советы
Читайте также Почему не стоит носить фото близких и умерших в кошельке: странные приметы, о которых мало кто знает 12 августа 2026, 14:22 История повторяется почти 40 лет спустя: раскрыт секрет уникальных украшений Меган Маркл 12 августа 2026, 13:23 Влюбляются с первого взгляда: эти знаки Зодиака теряют голову быстрее всего 12 августа 2026, 12:40 Как стильно завершить лето: 6 модных образов на каждый день, которые точно стоит повторить 12 августа 2026, 12:03
Больше интересного
Вкусно Основа для соусов и борща: проверенный рецепт помидоров в собственном соку 12 августа 2026, 11:31
Полезное Ошибка №1, которая портит все закрутки: никогда не делайте этого 12 августа 2026, 10:51
Гороскопы Эти вещи категорически нельзя класть в кошелек: что предвещают приметы и современные запреты 12 августа 2026, 10:19
Полезное Копеечное средство из вашей кухни эффективно и навсегда прогонит мух 12 августа 2026, 09:40
Вкусно "Живая" аджика, которую не надо варить: быстрый рецепт вкусной заготовки на зиму 12 августа 2026, 09:17