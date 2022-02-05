Британское издание написало об снайперше ВСУ и показало видео ликвидации российских солдат

О военной ВСУ, снайпере Елене Белозерской написало британское издание, опубликовав также кадры с моментом ликвидации двух российских солдат на Донбассе в зоне проведения ООС.

Видео было снято на передовой с помощью тепловизионного прибора ночного видения, которое использовала 42-летняя боец во время своей "охоты" на оккупантов.

На кадрах слышны звуки трех выстрелов из снайперской винтовки "Зброяр З-10", а также видно, как российские солдаты падают в окопы со смертельными ранениями в 200 метрах от нее в августе 2017 года.

Кадры, снятые прибором ночного видения на фронте на Донбассе (фото: скриншот)

Как отметила британским журналистам ветеран-армейский доброволец Елена, на счету которой как минимум 10 подтвержденных ликвидаций, она без колебаний снова будет уничтожать врагов, если российские войска вторгнутся в Украину.

"Когда враг подползает к нашей позиции, чтобы убить меня, задумывается ли он, есть ли у меня муж, родители или дети? - конечно, нет", - говорит Белозерская, которая сначала отправилась на фронт добровольцем, а затем присоединилась к морской пехоте.

Военная ВСУ Елена Белозерская (фото: facebook.com)

Муж Елены, рядовой Валерий Воронов, находился рядом с ней в окопе, собирал гильзы, которые падали, когда она стреляла по двойке. А позже он сделал для нее серебряное кольцо с вставленным в него донышком патрона, следуя снайперской традиции времен Первой мировой войны.

Белозерская подчеркивает, что напавшие на ее страну враги заслуживают смерти.

"Моральные страдания по поводу убийства человека придумали люди, далекие от войны. Вооруженный враг - это не человек, а цель. Ты берешься за оружие против моей страны - все, ты мишень. Если вы не уберете его вовремя, он может убить вас или одного из ваших товарищей", - говорит военная.

Посмотреть видео можно по этой ссылке (предупреждаем, кадры 21+).

Снайпер ВСУ Елена Белозерская (фото: Doug Seeburg / facebook.com)