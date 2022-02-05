Британське видання написало про снайперку ЗСУ і показало відео ліквідації російських солдатів

Про військову ЗСУ, снайперку Олену Білозерську написало британське видання, опублікувавши також кадри з моментом ліквідації двох російських солдатів на Донбасі в зоні проведення ООС.

Відео було знято на передовій за допомогою тепловізійного приладу нічного бачення, яке використовувала 42-річна боєць під час свого "полювання" на окупантів.

На кадрах чути звуки трьох пострілів зі снайперської гвинтівки "Зброяр З-10", а також видно, як російські солдати падають в окопи зі смертельними пораненнями в 200 метрах від неї в серпні 2017 року.

Кадри, зняті приладом нічного бачення на фронті на Донбасі (фото: скріншот)

Як зазначила британським журналістам ветеран-армійський доброволець Олена, на рахунку якої щонайменше 10 підтверджених ліквідацій, вона без вагань знову знищуватиме ворогів, якщо російські війська вторгнуться в Україну.

"Коли ворог підповзає до нашої позиції, щоб убити мене, чи замислюється він, чи є у мене чоловік, батьки чи діти? - звичайно, ні", - каже Білозерська, яка спочатку вирушила на фронт добровольцем, а потім долучилася до морської піхоти.

Військова ЗСУ Олена Білозерська (фото: facebook.com)

Чоловік Олени, рядовий Валерій Воронов, знаходився поруч з нею в окопі, збирав гільзи, які падали, коли вона стріляла по двійці. А пізніше він зробив для неї срібне кільце з вставленим в нього денцем патрона, наслідуючи снайперську традицію часів Першої світової війни.

Білозерська наголошує, що вороги, які напали на її країну, заслуговують смерті.

"Моральні страждання з приводу вбивства людини придумали люди, далекі від війни. Озброєний ворог - це не людина, а ціль. Ти берешся за зброю проти моєї країни - все, ти мішень. Якщо ви не приберете його вчасно, він може вбити вас або одного з ваших товаришів", - каже військова.

Переглянути відео можна за цим посиланням (попереджаємо, кадри 21+).

Снайпер ЗСУ Олена Білозерська (фото: Doug Seeburg / facebook.com)