"На поражение": в сети опубликовали фото поврежденного катера "Бердянск"

Коллаж РБК-Украина

Эксперты установили, из какого оружия стреляли российские пограничники

В социальных сетях появилась фотография украинского катера "Бердянск", который был захвачен российскими военными после конфликта в Азовском море 25 ноября. Фото с повреждениями опубликовали на странице "Украинский милитаристский портал" в Twitter.

Во время конфликта с российскими пограничниками украинский катер "Бердянск" получил повреждения.

"Первое изображение малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск", который был поврежден российскими кораблями", - говорится в сообщении.

На фото видно, что у катера огромная дыра в рубке. Специалисты считают, что такое отверстие мог пробить 30-миллиметровый снаряд, выпущенный из артиллерийской установки АК-630. Именно такая установка находится на российском пограничном катере "Изумруд".

Скриншот поста (twitter.com/mil_in_ua_en)

Эксперты объяснили, что АК- 630 – это шестиствольная корабельная зенитная автоматическая артиллерийская установка калибра 30-мм. Она предназначена для перехвата противокорабельных ракет, летящих на малой высоте.

Скриншот фото (twitter.com/mil_in_ua_en)

В социальных сетях уже отреагировали на фотографии и сделали выводы, что российские военные били на поражение.

"Твари ... Это так они "мирно" заставляли остановиться наши катера ... Огонь вели на поражение личного состава прямо в рубку, а не по двигателям", - написал военный журналист Влад Волошин.

Скриншот поста (facebook.com/marektv)

"Захваченный украинский малый артбронекатер "Бердянськ" сейчас в Керчи - звери били в рубку, по "украинским братушкам", которых в залесье "очень любят". На поражение. Насмерть. Теперь "голуби мира" пусть расскажут, кто начал и ведет войну", - написала журналист Алена Балаба.

Скриншот поста (facebook.com/olena.balaba)

Напомним, ранее мы писали о том, что в захвате украинских моряков участвовал экс-военнослужащий ВМС Украины.

А также мы сообщали о том, что названы имена украинских моряков, которые попали в плен РФ.

Видео: РБК-Украина