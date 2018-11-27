"На поразку": в мережі опублікували фото пошкодженого катера "Бердянськ"

Колаж РБК-Україна

Експерти встановили, з якої зброї стріляли російські прикордонники

В соціальних мережах з'явилася фотографія українського катера "Бердянськ", який був захоплений російськими військовими після конфлікту в Азовському морі 25 листопада. Фото з ушкодженнями опублікували на сторінці "Український мілітарний портал" у Twitter.

Під час конфлікту з російськими прикордонниками український катер "Бердянськ" отримав пошкодження.

"Перше зображення малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ", який був пошкоджений російськими кораблями", - йдеться в повідомленні.

На фото видно, що у катера величезна діра в рубці. Фахівці вважають, що такий отвір міг пробити 30-міліметровий снаряд, випущений з артилерійської установки АК-630. Саме така установка знаходиться на російському прикордонному катері "Смарагд".

Скріншот поста (twitter.com/mil_in_ua_en)

Експерти пояснили, що АК - 630 – це шестиствольна корабельна автоматична зенітна артилерійська установка калібру 30-мм. Вона призначена для перехоплення протикорабельних ракет, які летіли на малій висоті.

Скріншот фото (twitter.com/mil_in_ua_en)

В соціальних мережах вже відреагували на фотографії і зробили висновки, що російські військові били на поразку.

"Тварі ... Це так вони "мирно" змушували зупинитися наші катери ... вели вогонь на ураження особового складу прямо в рубку, а не по двигунах", - написав військовий журналіст Влад Волошин.

Скріншот поста (facebook.com/marektv)

"Захоплений український малий артбронекатер "Бердянськ" зараз у Керчі - звірі били в рубку, по "українським братушкам", яких у заліссі "дуже люблять". На поразку. На смерть. Тепер "голуби миру" нехай розкажуть, хто почав і веде війну", - написала журналіст Олена Балаба.

Скріншот поста (facebook.com/olena.balaba)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у захопленні українських моряків брав участь екс-військовослужбовець ВМС України.

А також ми повідомляли про те, що названі імена українських моряків, які потрапили в полон РФ.

Відео: РБК-Україна