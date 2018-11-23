"Получит по зубам": в сети показали впечатляющее видео учений ВСУ

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Украинские военные показали, как смогут быстро победить врага

В сети разместили видео, на котором запечатлены яркие кадры учений подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил в Азовском море. Соответствующее видео опубликовано на странице "Операция Объединенных сил" в социальной сети Facebook.

Военные продемонстрировали, как с помощью реактивно-артиллерийского дивизиона РСЗО "Ураган" можно обстрелять десантные корабли и защитить морское побережье.

"Если вражеский десант попробует высадиться на берегу Азовского моря, он гарантировано получит "по зубам". Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил во время напряженных учений показали, как будут уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье", - сказано в сообщении ООС.

Также указано, что во время учений военные подразделения использовали аэрозольную маскировку.

"Учения стали ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и отбросить врага назад в море", - резюмировали под видео.

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Видео: РБК-Украина