"Отримає по зубах": в мережі показали вражаюче відео навчань ЗСУ

Колаж РБК-Україна

Українські військові показали, як швидко зможуть перемогти ворога

У мережі розмістили відео, на якому видно яскраві кадри навчань підрозділа оперативно-тактичного угруповання "Південь" Об'єднаних сил в Азовському морі. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Операція Об'єднаних сил" в соціальній мережі Facebook.

Військові продемонстрували, як за допомогою реактивно-артилерійського дивізіону РСЗВ "Ураган" можна обстріляти десантні кораблі і захистити морське узбережжя.

"Якщо ворожий десант спробує висадитися на березі Азовського моря, він гарантовано отримає "по зубах". Підрозділи оперативно-тактичної угруповання "Південь" Об'єднаних сил під час напружених навчань показали, як будуть знищувати ворожі десантні кораблі і захищати морське узбережжя", - сказано в повідомленні ООС.

Також зазначено, що під час навчань військові підрозділи використовували аерозольну маскування.

"Навчання стали яскравим доказом того, що підрозділи збройних сил готові не тільки швидко відреагувати на спробу противника висадити десант, але і відкинути ворога назад в море", - резюмували під відео.

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Відео: РБК-Україна