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"Проклинала до двенадцатого колена": террористка возненавидела "ДНР" после пыток

STYLERВойна    19.01.2019 - 11:20
"Проклинала до двенадцатого колена": террористка возненавидела "ДНР" после пыток
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Женщину били двое суток

Гражданка Беларуси Наталья Красовская, которая воевала на стороне донецких боевиков, рассказала о первой поездке на Донбасс и пытки в плену. Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, по словам террористки, она решила поехать на оккупированную украинскую территорию весной 2014 года, придумав для этого специальную легенду о том, что едет помогать раненым в краматорском госпитале. Задержали ее в поселке Черевкова, неподалеку от Славянска без объяснения причины.

"Я лежала со связанными ногами, ходила под себя, а меня пи****ли [избивали] без конца. Пацанчик, моложе меня лет на десять, пушистый такой, над ухом электрошокером щелкал. Позывной у него был — Берия. Когда они уходили, я подползала к двери, билась об нее плечом и проклинала их до двенадцатого колена. Кричала: "Ненавижу, чтобы вы сдохли с вашей Новороссией!" Это продолжалось двое суток", - сказала она.

Тем не менее, после подобного "ада" и лечения  больнице, женщина осталась воевать на стороне боевиков против Украины.

Напомним, волонтеры опубликовали в сети видеоролик о погибших защитниках Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева.

Как сообщалось ранее, недавно американский военный корреспондент, писатель и фотограф Сергей Лойко опубликовал в сети фотографию Донецкого аэропорта, каким он увидел его впервые в 2014 году. 

Также мы писали о том, что 6 декабря 2017 года вышел в прокат фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева по сценарию Натальи Ворожбит "Киборги. Герои не умирают".

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