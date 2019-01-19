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"Проклинала до дванадцятого коліна": терористка зненавиділа "ДНР" після тортур

STYLERВійна    19.01.2019 - 11:20
"Проклинала до дванадцятого коліна": терористка зненавиділа "ДНР" після тортур
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Жінку били двоє діб

Громадянка Білорусі Наталія Красовська, яка воювала на боці донецьких бойовиків, розповіла про першу поїздку на Донбас і тортури в полоні. Про це повідомляє "Обозреватель".

Так, за словами терористки, вона вирішила поїхати на окуповану українську територію навесні 2014 року, придумавши для цього спеціальну легенду про те, що їде допомагати пораненим у краматорському госпіталі. Затримали її в селищі Черевкова, неподалік від Слов'янська без пояснення причини.

"Я лежала зі зв'язаними ногами, ходила під себе, а мене пі****чи [били] без кінця. Пацанчик, молодший за мене років на десять, такий пухнастий, над вухом електрошокером клацав. Позивний у нього був — Берія. Коли вони йшли, я підповзала до дверей, билася об неї плечем і проклинала їх до дванадцятого коліна. Кричала: "Ненавиджу, щоб ви здохли з вашою Новоросією!" Це тривало дві доби", - сказала вона.

Тим не менше, після подібного "пекла" і лікування лікарні, жінка залишилася воювати на боці бойовиків проти України.

Нагадаємо, волонтери опублікували в мережі відео про загиблих захисників Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва.

Як повідомлялося раніше, нещодавно американський військовий кореспондент, письменник і фотограф Сергій Лойко опублікував в мережі фотографію Донецького аеропорту, яким він побачив його вперше в 2014 році.

Також ми писали про те, що 6 грудня 2017 року вийшов у прокат фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит "Кіборги. Герої не вмирають".

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