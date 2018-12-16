Каким будет Новый год в ООС: появился прогноз

Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)

Бойцы готовы померяться силами с боевиками

Украинский волонтер и бывший разведчик Вооруженных сил Украины Андрей Римарук рассказал, как вероятнее всего Новый год пройдет в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Но сейчас, могу вас заверить, ребята готовы к любому развитию событий. Мы ждем, и если враг захочет помериться с нами силами, мы покажем – кто мы и какой силой обладаем", - сказал он в эфире OBOZTV.

Более того, Римарук также рассказал, что было на Донбассе на прошлый Новый год.

"Тогда на протяжении семи дней не фиксировали ни одного нарушения режима тишины. И я думаю, что такая же ситуация повторится и в этом году", - подчеркнул он.

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Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил 15 декабря российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя в том числе вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, один украинский военный погиб, один ранен.

Как сообщалось ранее, на территории оккупированного Донбасса раскрыли хитрую схему боевиков по доставке боеприпасов на передовую. Как выяснилось, для этого используют транспорт, который ранее был изъят у местных жителей