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Яким буде Новий рік в ООС: з'явився прогноз

STYLERВійна    16.12.2018 - 14:51
Яким буде Новий рік в ООС: з'явився прогноз
Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

Бійці готові помірятися силами з бойовиками

Український волонтер і колишній розвідник Збройних сил України Андрій Римарук розповів, як найімовірніше Новий рік пройде в зоні проведення операції Об'єднаних сил. 

"Але зараз, можу вас запевнити, хлопці готові до будь-якого розвитку подій. Ми чекаємо, і якщо ворог захоче помірятися з нами силами, ми покажемо – хто ми і який силою володіємо", - сказав він в ефірі OBOZTV.

Більш того, Римарук також розповів, що було на Донбасі на минулий Новий рік.

"Тоді протягом семи днів не фіксували жодного порушення режиму тиші. І я думаю, що така ж ситуація повториться і в цьому році", - підкреслив він.

Яким буде Новий рік в ООС: з'явився прогноз

Скриншот

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил 15 грудня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи в тому числі озброєння, заборонену Мінськими угодами, один український військовий загинув, один поранений.

Як повідомлялося раніше, на території окупованого Донбасу розкрили хитру схему бойовиків з доставки боєприпасів на передову. Як з'ясувалося, для цього використовують транспорт, який раніше був вилучений у місцевих жителів

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