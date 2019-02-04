Стали равнодушными к бойцам: волонтер пожаловался на украинцев

Украинцы стали меньше жертвовать деньги на лечение военных, констатирует Станислав Кушнаров

Гражданская активность украинцев стала намного ниже, и деньги на лечение бойцам АТО пересылают намного меньше. Об этом в комментарии для Styler рассказал волонтер ОО "Єдність та допомога" Станислав Кушнаров.

"Многие выдохлись, истратили энергию. Теперь на сбор денег требуется намного больше усилий. Раньше достаточно было написать пост о том, что бойцу требуется помощь, и этот пост расходился буквально мгновенно, была четко видна динамика, как начинают пересылать деньги", - говорит он.

Когда Станислав Кушнаров собирал на бойцов, то практически каждый день писал отчеты о том, сколько средств пришло на счет. Теперь для сбора пожертвований через соцсети нужно намного больше времени, констатирует волонтер.

"Посты в соцсетях уже меньше работают. Теперь, чтобы собрать деньги бойцу, нужна полноценная работа. Каждый день активно работать в соцсетях, прозванивать знакомых, писать им напрямую. Нужно регулярно публиковать отчеты о пришедших суммах и, конечно, отчеты о ходе лечения. Раньше сумма нужная собиралась намного активнее", - добавляет он.

"Хотят помочь защитнику, даже если нет денег, чтобы прокормить себя"

Жертвуют деньги в основном одни и те же люди, говорит волонтер.

"Это в основном те, кто регулярно следит за нами в Фейсбуке, знает нас лично. Или же знает бойцов. Помогает и то, когда о проблеме напишут журналисты. Особенно если за это берутся региональные журналисты, местная пресса. Землякам пересылают деньги чаще, чем тем, кого не знают. Если видят, что это их земляк, то шлют деньги охотнее", - рассказывает Кушнаров.

У него был случай, когда волонтеры собирали деньги на лечение бойца из Измаила Одесской области. Тогда лишь единицы из его земляков отреагировали на просьбы перечислить пожертвования, говорит он.

Фото: Деньги бойцу собрали за счет репостов по всей стране, говорит волонтер (facebook.com/staskushnarov)

"Одесская область – довольно специфическая. Там многие далеки от этой темы. Слышал мнения о том, что в стране и так жить тяжело, мол, какая здесь благотворительность. А с другой стороны, другие люди высылают и по 5, и по 10 гривен, даже если у них практически нет денег. В любом случае хотят помочь защитнику, даже если нет денег, чтобы прокормить себя", - добавляет волонтер.

По его словам, в тот раз на лечение бойца собрали деньги за счет того, что новости о нем разошлись по всей Украине.

Достучаться до сердец стало сложнее

Больше всего жертвуют на лечение бойцам из западной Украины, из Днепра и Киева, вспоминает Станислав Кушнаров.

"Например, из Черниговской области денег приходит тоже маловато. Из Запорожья пожертвований вообще не встречал. Жертвует и диаспора. Хотя уже сейчас нужно тоже много времени, нужно писать много постов, чтобы достучаться до сердец в соцсетях. Не так, как раньше. Но все еще активно присоединяются к сбору пожертвований другие волонтеры, знакомые и те, кто знает о нашей деятельности", - говорит он.

Ранее куратор батальона "Кривбасс" откровенно рассказал об Иловайской трагедии на Донбассе.

Также волонтер призвала помочь раненым защитникам, которые лечатся в военном госпитале в Киеве.

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