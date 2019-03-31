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Вакарчук проголосовал и "толкнул" трогательную речь


Святослав Вакарчук проголосовал на выборах 2019 и растрогал сеть

Святослав Вакарчук прохолосовал на выборах 2019. Кроме того, знаменитый музыкант и общественный деятель сказал слова, которые растрогали многих украинцев.

Так, в Instagram-аккаунте рок-группы "Океан Ельзи" появилось несколько снимков, на которых Вакарчук позирует на избирательном участке.

 

Святослав Вакарчук проголосовал на выборах 2019 (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Также есть снимок, где артист стоит в окружении подростающего поколения - юных украинцев.

"Встретил на выборах молодое поколение. Отдал свой голос сегодня, чтобы они могли свободно выбирать завтра!" - подписал фото с детьми Вакарчук, который недавно высказался о выборах 2019.

Святослав Вакарчук с детьми (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Этот снимок и слова украинской зведы очень тронули украинцев.

  • Дякую, що ви в нас є!
  • Це так мило і відповідально!
  • Яке тепле фото!
  • Дякую за таку неймовірно милу i теплу світлину! Дуже класно виглядаєте! Ви такий гарнюсенький! Дякую за позитивну хвилю! Дякую за гарний настрій! You put a smile on my face! Ви - справжнє сонечко, Славко!
  • Славко, вы такий молодець. Світило нашого часу! Щиро захоплююсь.

Вакарчук на выборах 2019 (видео: YouTube/Телеканал Прямий)

Напомним, ранее Святослав Вакарчук обратился ко всем украинцам с очень важным и актуальным призывом.

Кстати, мы писали о том, что поступок пенсионерки под Киевом в день выборов президента Украины восхитил сеть.

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