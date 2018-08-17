"Варвары-нищеброды": в Крыму взбунтовались против туристов

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Жалобы крымчан насмешили сеть

Жители аннексированного украинского полуострова Крым жалуются на "жадных варваров" из Российской Федерации. Об этом сообщил местный блогер "Крымский бандеровец" в Twitter.

"Крым. Ватники Евпатории удивляются, что захватившие территорию оккупанты ведут себя, как варвары-нищеброды. А помните, как вата ждала богатых россиян? До сих пор с 2014 ждут", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что блогер также опубликовал скриншот одной из местных групп в соцсети, на которых видно, что крымчане буквально взбунтовались против туристов.

Фото: скриншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

"Вы вот говорите: вот вы, местные, не гостеприимные, вы нас ненавидите и.т.д. Курортники. Обратите внимание, как вы себя ведете. Вы приехали ко мне в гости, в город, который я люблю. И ведете себя как варвары. А потом анонимно отписываетесь в группе, что мы вас якобы ненавидим. Да вы сами себя так ведете", - написала крымчанка Ясмина Гросман.

В то же время пользователи сети поспешили высмеять ситуацию.

"Да они жлобами всегда были. За 100 рублей удавятся. Лично сталкивался", - сказал пользователь "Снайпер",

"А ведь одна из главных причин предательства была – ожидание богатого русо-туристо", - подчеркнул юзер "Вова хочет весь мир".

"Дык, бегали по референдумам и думали, что к ним сейчас понаедут богатеи. А едут те, для кого в Сочи дороговато", - уточнила пользователь Лиза Крот.

Фото: скриншот комментариев (CrimeaUA1)

Кстати, Киевский театр юного зрителя зарабатывает на россиянах, выступая в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за высказываний о Крыме известной певицы Лаймы Вайкуле. На пресс-конференции в Одессе артистка сообщила, что не поедет в Крым, даже если ее туда пригласят для выступлений.

Позже Лайма Вайкуле объяснила, что готова посетить аннексированный Крым, но только после того, как снимут санкции.

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