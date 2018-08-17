"Варвари-ніщеброди": у Криму збунтувалися проти туристів

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Скарги кримчан насмішили мережу

Мешканці анексованого українського півострова Крим скаржаться на "жадібних варварів" з Російської Федерації. Про це повідомив місцевий блогер "Кримський бандерівець" Twitter.

"Крим. Ватники Євпаторії дивуються, що захопили територію окупанти ведуть себе, як варвари-ніщеброди. А пам'ятаєте, як вата чекала багатих росіян? Досі з 2014 чекають", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що блогер опублікував скріншот однієї з місцевих груп в соцмережі, на яких видно, що кримчани буквально збунтувалися проти туристів.

Фото: скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

"Ви от говорите: ось ви, місцеві, не гостинні, ви нас ненавидите і. т. д. Курортники. Зверніть увагу, як ви себе ведете. Ви приїхали до мене в гості, в місто, яке я люблю. І ведете себе як варвари. А потім анонімно пишите в групі, що ми вас ненавидимо. Та ви самі себе так поводити", - написала кримчанка Ясміна Гросман.

У той же час користувачі мережі поспішили висміяти ситуацію.

"Так вони жлобами завжди були. За 100 рублів вдавляться. Особисто стикався", - сказав користувач "Снайпер",

"А адже одна з головних причин зради була – очікування багатого русо-туристо", - підкреслив юзер "Вова хоче весь світ".

"Дик, бігали по референдуму і думали, що до них зараз приїдуть багатії. А їдуть ті, для кого в Сочі дорогувато", - уточнила користувач Ліза Кріт.

Фото: скріншот коментарів (CrimeaUA1)

До речі, Київський театр юного глядача заробляє на росіянах, виступаючи в анексованому Кфриму.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал через висловлювання про Крим відомої співачки Лайми Вайкуле. На прес-конференції в Одесі артистка повідомила, що не поїде в Крим, навіть якщо її туди запросять для виступів.

Пізніше Лайма Вайкуле пояснила, що готова відвідати анексований Крим, але тільки після того, як знімуть санкції.

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