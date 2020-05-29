Акционные товары назад не принимают: как вернуть товар, купленный в интернете

Как вернуть товар, купленный в интернете (Коллаж РБК-Украина)

Юристы объяснили, как заставить магазин обменять товар или вернуть деньги

Любой непродовольственный товар, который был приобретен в интернете, можно вернуть назад продавцу. В последнее время украинцы стали чаще покупать вещи через интернет и часто бывает так, что вещь отличается от то, что была на картинках или покупатель промахнулся с размером.

Часто продавцы отказываются обменять купленный товар или вернуть деньги за то, покупатель уже получил и ссылаются на то, что это акционный продукт. Как вернуть не подошедшие товары и получить за них деньги, рассказали специалисты в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Виктория заказала в одном из онлайн-магазинов акционную куртку, но вместо нее почтой приехало одеяло. Она отправила товар обратно, но магазин отказал в возврате средств, ссылаясь на то, что девушка приобрела товар по акции. Многие магазины оговаривают условия акции и пишут, что такие товары не подлежат возврату или обмену.

Девушка обратилась в киберполицию и конфликт с магазином удалось уладить, деньги ей вернули. Как объясняет адвокат Лаврентий Царук, любую вещь можно вернуть продавцу в течение 14 дней, если она не подошла. Магазины обязаны вернуть за такую покупку деньги и не имеет значения, что написано на сайте продавца.

"Магазины, сайты, после того, как продали товар, уже совсем не заинтересованы в том, чтобы возвращаться к этой покупке. Они прибегают к различным ухищрениям. Пишут на сайте в документах, что акционный товар возврату не подлежит. Мол, ничего не примем обратно. Нужно понять, что все это является незаконным", - объяснил специалист.

Если магазин отказывается сотрудничать с покупателем и возвращать деньги, то можно обратиться сразу в несколько инстанций: киберполицию, Госпродпотребслужбу, защиту прав потребителей или в суд.

Однако покупатели должны соблюдать важные правила:

Упаковка товара должна быть целой, не поврежденной.

Должна быть квитанция или чек, а также документ о переводе средств за товар.

Сам товар должен быть в нормальном состоянии.

Специалисты советуют перед покупкой, чтобы сэкономить свои нервы и время, выяснить у продавца предварительно, не будет ли проблем с возвратом товара и почитать отзывы других покупателей.

Как вернуть товар, купленный в интернете

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Автор: Анна Шиканова