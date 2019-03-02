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Как к себе домой заходят: во Львове маршрутчик жестко обматерил льготников

STYLERЖизнь    02.03.2019 - 18:03
Как к себе домой заходят: во Львове маршрутчик жестко обматерил льготников
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Инцидент произошел в 19:15 на улице Шептицких

Вчера, 1 марта, во Львове, водитель 33-й маршрутки жестко обругал нескольких пассажиров, за то, что они хотели воспользоваться льготным проездом. Об этом сообщает "Вголос".

Очевидцы рассказали, что после того, как несколько человек зашли в маршрутку и некоторые не оплатили за проезд, водитель начал кричать и ругаться на них матом.

"Уроды! Как к себе домой заходят. Троллейбусами ездить надо, или пешком ходить!", - кричал водитель маршрутки.

Один из пассажиров, который зашел сказал, что у него есть удостоверение. На что водитель ответил, что удостоверение надо показывать, а то шесть человек зашли, а заплатили лишь двое.

"Бл***, уйди отсюда! Не тяни руки!", - прокричал водитель к одному из пассажиров.

Тогда его спросили знает ли он украинский язык, поскольку разговаривал на русском.

"Уроды! Одну остановку едут", — продолжил оскорбления маршрутчик.

Из салона кто-то выкрикнул, что водителю необходимо лечиться. Все же после этого конфликта пассажиры-льготники покинули салон маршрутки.

Напомним, что в Николаеве маршрутчик сушит трусы прямо в салоне автобуса.

Ранее сообщалось, что в Харькове агрессивный маршрутчик жестоко избил пенсионера.

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