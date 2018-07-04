"Богатые начинают плакать": в Киеве угнали дорогой катер (фото)

Сеть удивила необычная кража на Левобережном массиве
В Днепровской районе Киева неизвестные угнали дорогостоящий катер 2007-го года выпуска. Об этом рассказала Алена Галушко на своей странице в соцсети Facebook.
Инцидент произошел на Левобережном массиве.
"Украли катер "Атаман" из яхт-клуба "Ривьера Риверсайд" на Левобережке. Длина 9,5 м, ширина 3,2 м. Год выпуска 2007, два подвесных мотора Honda-225, 330 кВт", - рассказала она.
"Вдруг кто увидит на воде или у берега, просьба сообщить", - добавила автор публикации.
Фото: Катер "Атаман" (facebook.com/alena.mafia)
Инцидент прокомментировали пользователи сети:
"Ну не иголка же...как это?".
"Стесняюсь спросить, а за что такие огромные деньги за стоянку тогда берут?".
"В OLX ищите".
"Ну и где на нем будут кататься? В своем бассейне?".
"Уже катера тырят, мрак. Что ж тогда за авто удивляться".
"Жесть. Нужно искать камеры, чтоб определиться с направлением. Прямо с пирса украли?".
"Как можно было спереть с яхт-клуба? За что им деньги платят?".
"Даже такое бывает?".
"Вы будете смеяться... но этот металлолом воруют уже во второй раз: сначала с Фрегата, теперь вот...карму надо чистить".
" На морях скорее всего нарисуеться…".
" Ну, это абзац, товарищи".
"Начинается время, когда богатые начинают плакать".
Скриншот поста (facebook.com/alena.mafia)
Скриншот комментариев (facebook.com/alena.mafia)
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